قطاع التأمين يواجه 5 تحديات لزيادة الشمول المالى

علاء الزهيرى

الشاذلى جمعة



يواجه قطاع التأمين 5 تحديات لزيادة الشمول المالى وهى: زيادة الوعى التأمينى وتشجيع تنويع المنتجات التأمينية بما يتناسب مع جميع شرائح المجتمع وكذلك العمل على توفير خدمات تأمينية أشد جذبا للطبقات الأكثر فقراً وإدراج التأمين متناهى الصغر ضمن برامج خدمات شركات والعمل بالتأمين الطبى وأهمية التعاون مع هيئة الرقابة المالية فى نشاط التأمين المصرفى، بجانب أهمية حصول شركات التأمين على تصنيف ائتمانى بما يعطى قوة للشركة الحاصلة عليه ويجذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معها.



ويعرف الشمول المالي بأنه إتاحة الخدمات أو المنتجات المالية من حسابات التوفير والجارية، وحسابات الدفع والتحويل والتأمين، والتمويل والائتمان.



وأكد الاتحاد المصرى فى بيانه اليوم، أهمية أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات الادخار والتأمين ووسائل الدفع، ولا تقتصر على خدمات الإقراض، ليمتد أثر البرنامج إلى فئات أشمل، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالتوعية المالية والمصرفية للفئات المستهدفة من خلال التنسيق مع العديد من الجهات الحكومية.



ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بعمل تعزيز لمبدأ الشمول المالي من خلال عدة محاور تتلخص في تغطية المهن المتخصصة بالتعاون مع النقابات المعنية وتطوير الصناديق الخاصة والمعاشات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لوجود عدد من الصناديق المتميزة وتنظيم العلاقة فى مجال التأمين المصرفى Bank-Assurance وتفعيل التأمين متناهى الصغر وكذلك تطوير قواعد ونظم الرقابة على التأمين، فضلا عن تطوير قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات.



يقوم الاتحاد بدور ريادي في تعزيز الشمول المالي بالتعاون مع المؤسسات المانحة الأجنبية مثل هيئة المعونة اليابانية JICA وهيئة المعونة الألمانية GIZ وتكوين لجنة للتأمين متناهي الصغر Platform تضم كوكبة من قيادات الجهات المانحة الدولية والمحلية وجمعيات المستثمرين وكذا الخبرات الفنية من شركات التأمين للعمل على تفعيل التأمين متناهى الصغر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حيث تقوم أجهزة الاتحاد المصرى للتأمين بالدراسة الفنية لتفعيل التأمين متناهى الصغر فى سوق التأمين المصرى وكذا إعداد الندوات وورش العمل مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال بهدف الوقوف على تجارب عدد من الدول الأخرى مثل سنغافورة وكوريا، والبرازيل وماليزيا.



يرى الاتحاد أن تشجيع الأفراد على الإقبال على التأمين متناهي الصغر من خلال تحديد سعر تأمين يقترب من السعر الصافي مع تحميلات ضعيفة بالإضافة إلى قيام الاتحاد بعدة خطوات من خلال إجراء برامج توعية والالتقاء برجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات التي ينظمها الاتحاد لشرح طبيعة التأمين متناهي الصغر لهم وأهميته عند إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنك والحصول على قرض منه.