سحر نصر تبحث زيادة الاستثمارات مع شركات أدوية أمريكية

سحر نصر تلتقى شركات أدوية أمريكية لبحث ضخ استثمارات جديدة

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تبحث مع شركة "جلياد ساينسز" الأمريكية توسيع استثماراتها فى مجال إنتاج العقاقير الطبية



أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، عددا من مسئولي الشركات الأمريكية المستثمرة في مجال الأدوية في مصر، على هامش منتدى التنافسية والاستثمار، والذى نظمه مجلس الاعمال للتفاهم الدولى.



وحضر اللقاء كل من الدكتور سمير خليل، ممثل عن شركة فارما للأدوية، ومحمد قنديل، العضو المنتدب لشركة أبوت الأمريكية فى مصر، وسرى نوار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايزر الأمريكية فى مصر، و/ أشرف الخولى، مدير العلاقات الحكومية بالشركة، ورامى قوسة، المدير التنفيذى لشركة إم إس دى الأمريكية والدكتورة نهى سالم، مدير السياسات والإعلام بالشركة، وأليكسيس مورياند، العضو المنتدب لشركة سانوفى في مصر.



وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الأمريكيين، وتقوم بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون كما وافق مجلس الوزراء علي قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بآلية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد آلية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.



وذكرت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.



وأعرب ممثلو شركات الأدوية عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرين إلى أن مصر تعد أحسن سوقا يمكن أن يكون مركزا للاستثمار في مجال الأدوية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وعدد كبير من السكان.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة، جرايم روبرتسون، مدير ادارة افريقيا بشركة جيلياد ساينسز العاملة فى مجال الادوية.



وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة فى مصر، حيث تعتزم الشركة انتاج عدد من العقاقير الطبية فى مصر لعلاج من الفيروسات وتصديرها لأسواق فى القارة الافريقية، وأوضح / جرايم روبرتسون، أن مصر لديها مقومات وبنية اساسية مناسبة لإنتاج العقاقير الطبية خاصة عقار علاج فيروس سى.