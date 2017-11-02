EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الإسماعيلية للتنمية تخطط لزيادة معدلات التداول على الأسهم
الخميس 02 نوفمبر 2017 12:24 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت شركة الإسماعيلية للتطوير والتنمية العمرانية، إن خطتها الإستراتيجية لعام 2018 تستهدف المحافظة على استمرار القيد بالبورصة، وزيادة معدلات التداول على الأسهم.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذه الخطة تتضمن دراسة مقترحات تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والمخزون العقارى.
وتخطط الشركة لإجراء دراسات فنية ومالية واقتصادية لتنفيذ أفكار المشروعات المقترحة، ورفع الكفاءة والصيانة للوحدات السكنية الخالية واستمرار العمل على تقتنين ملكية الأرض التابعة وتثبيتها.
وتراجعت خسائر الشركة إلى 756.5 ألف جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 857.23 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 147.3 مليون جنيه، موزعاً على 36.8 مليون جنيه بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا