الإسماعيلية للتنمية تخطط لزيادة معدلات التداول على الأسهم

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قالت شركة الإسماعيلية للتطوير والتنمية العمرانية، إن خطتها الإستراتيجية لعام 2018 تستهدف المحافظة على استمرار القيد بالبورصة، وزيادة معدلات التداول على الأسهم.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن هذه الخطة تتضمن دراسة مقترحات تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والمخزون العقارى.



وتخطط الشركة لإجراء دراسات فنية ومالية واقتصادية لتنفيذ أفكار المشروعات المقترحة، ورفع الكفاءة والصيانة للوحدات السكنية الخالية واستمرار العمل على تقتنين ملكية الأرض التابعة وتثبيتها.



وتراجعت خسائر الشركة إلى 756.5 ألف جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 857.23 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 147.3 مليون جنيه، موزعاً على 36.8 مليون جنيه بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.