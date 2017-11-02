عبدالعال: تعديل قانون الجمعيات الأهلية وارد

عبدالعال 569

ياسمين فواز



التقى الدكتور على عبد العال، وبعض أعضاء الوفد البرلماني المرافق له، اليوم الخميس، بعدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي، استكمالًا لسلسلة اللقاءات المكثفة التي يعقدها الوفد البرلماني المصري، خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



يذكر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، هو مجلس تابع للرئاسة الأمريكية يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، وجزء من المكتب التنفيذي للولايات المتحدة.



وتطرقت المباحثات خلال هذا اللقاء إلى عدد من القضايا الأمنية التي تهم كلا الجانبين، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بعض قضايا السياسة الخارجية محل الاهتمام المشترك، سواء ما يتعلق منها بملف المصالحة الفلسطينية الذي أنجزته مصر مؤخرًا، أو ما يتعلق بالأزمات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمتين السورية والليبية، وكان هناك اتفاق في وجهات النظر على أهمية الحل السياسي لتلك الأزمات، وبما يحافظ على مقدرات الدولة الوطنية، دون إغفال محاربة التنظيمات الإرهابية.



وتطرق الحديث إلى طبيعة العلاقات العسكرية المصرية مع شمال كوريا، وجاء حديث الدكتور على عبد العال بأنه لا توجد أي علاقات تعاون عسكري مباشر أو غير مباشر، مضيفًا أن رئيس الأركان المصري أصدر بيانا منذ ثلاثة أشهر أعلن فيه هذا القرار.



كما تطرق الحديث إلى قانون الجمعيات الأهلية الذي أكد فيه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القانون من صنع الإنسان وليس "قرآنًا أو دينًا سماويًا" لا يمكن تعديل بعض مواده أو البنود الواردة فيه.



وأضاف أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد وبالتالي لم يتم تفعيل القانون، كما أن مصر وحتى تاريخه تعمل تحت مظلة القانون القديم، وأن القانون الجديد يتفق والمبادئ الأساسية المتعارف عليها عالمياً، وهي الإفصاح والشفافية والمساءلة ولم يخرج عما هو موجود في كثير من الدول، ومع ذلك إذا ظهر مع تطبيقه معوقات فمن الممكن تعديلها، والدستور الأمريكي ذاته عدل أكثر من عشر مرات في بداية تطبيقه، وهو أمر وارد بعد التطبيق الفعلي.