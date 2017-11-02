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بنـــوك
لأول مرة.. عائد السندات السيادية أجل 10 سنوات دون 6%
الخميس 02 نوفمبر 2017 11:09 ص
يوسف بشاى
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يوسف بشاى
❐ بى إن بى باريبا: إقبال صناديق أمريكية وبريطانية على التداول اقتناعًا بالإصلاحات
❐ الفائدة على طروحات يناير تتراجع بين 107 و151 نقطة أساس
محمد سالم
واصل العائد على سندات مصر الخارجية تراجعه فى السوق الثانوية، بما يعكس النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه الاقتصاد المحلى، وأنها أفضل من التصنيف الائتمانى الممنوح للقاهرة من جانب مؤسسات التقييم الخارجية، تبعا لتقرير بنك «بى إن بى باريبا» الأسبوعى، الخاص بأسواق التداول على أدوات الدين العالمية.
وأشار التقرير إلى انخفاض عائد سندات مصر السيادية أجل 10 سنوات والمستحقة مطلع 2027 دون مستوى %6، لأول مرة منذ بدء التداول عليها فى يناير الماضى.
وأرجع يوسف بشاى، مصرفى أول لدى بنك بى إن بى باريبا، استمرار هبوط العائد على سندات مصر إلى الحالة الجيدة التى تمر بها ديون الأسواق الناشئة المدرجة فى البورصات العالمية جراء اتجاه الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) لتأجيل رفع الفائدة على الدولار الى العام المقبل ما أسهم فى تدفق السيولة على السوق الثانوية لأدوات الدين.
وقال فى تصريح لـ«المال» إن هناك اهتماما واسعًا من المستثمرين بالسوق الثانوية، خاصة الصناديق الأمريكية والبريطانية طويلة الأجل long – only بالسندات المصرية، اقتناعا بالإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الحكومة، عبر تحرير سعر الصرف والضريبة وخفض تكلفة دعم الطاقة وتدشين قانون جديد للاستثمار.
وأضاف أن الوزن النسبى لمصر فى المؤشر المتنوع لسندات الأسواق الناشئة شهد صعودا قويا لمستوى %2 متفوقا على دول مثل باكستان ونيجيريا والمغرب والتى تسجل %1 فقط ومقتربا من دولة كبرى مثل جنوب أفريقيا (%2.7)، موضحا أن ارتفاع الوزن النسبى لدولة ما على المؤشر المذكور يعنى وجود سيولة وإقبال كبير على اقتناء سنداتها من جانب صناديق الاستثمار العالمية.
وكشف تقرير البنك الفرنسى، أمس، عن تراجع العائد على سندات مصر استحقاق عام 2020 بنحو 160 نقطة أساس (الـ100 نقطة تعادل %1) ليصل إلى %4، مقارنة بسعر الكوبون وقت الاكتتاب %5.75.
كما هبط العائد على الآجال الثلاثة للسندات التى طرحتها وزارة المالية، نهاية يناير الماضى بين 107 إلى 151 نقطة أساس، قابل ذلك ارتفاع فى أسعار التداول عليها مع زيادة وتيرة الإقبال على اقتنائها.
ومن المعروف أن العائد على أدوات الدين الخارجية أو المصدرة بالعملة الأجنبية، يرتبط بنظرة المستثمر، فكلما استشعر الأخير ارتفاع معدلات المخاطر الخاصة بالدولة أدى ذلك إلى مطالبته بزيادة العائد على تمويلها.
وهبط العائد على السندات أجل 5 سنوات 114 نقطة أساس إلى %4.982، مقارنة بـ%6.125 سعر الكوبون وقت الطرح أواخر شهر يناير الماضى، كما تراجع عائد السندات أجل 10 سنوات، بنحو 151 نقاط ليصل إلى %5.986، مقابل %7.5سعر الكوبون عليها.
وهبط أيضا العائد على السندات أجل 30 سنة، بنحو 107 نقطة إلى %7.428، مقارنة بـ %8.5 سعر الكوبون وقت الطرح
تبعا لتقرير البنك الفرنسى، فإن إجمالى حجم السندات المصرية التى يجرى تداولها فى الأسواق الدولية تصل الى نحو 10 مليارات دولار.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن الأداء الجيد للسندات المصرية يشجع الحكومة على المضى قدما فى استكمال برنامج الطرح الذى يتضمن بيع شريحة جديدة بقيمة 3 – 4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل بالإضافة لسندات باليورو، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى مؤخرا.
ويمكن للحكومة المصرية باعتبارها جهة الإصدار أن تطرح تلك السندات مقومة بأى عملة، على ألا تتجاوز القيمة الاسمية الإجمالية لها 10 مليارات دولار أمريكى، أو ما يعادلها من عملات أخرى، تبعا لما ذكرته نشرة الاكتتاب الأولية التى انفردت «المال» مطلع العام الجارى.
كان «الجارحى» قال، خلال مؤتمر صحفى فى سبتمبر الماضى، أن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2017-2018 بين 10 مليارات و12 مليار دولار، مشيرا الى أن لدى مصر برنامجاً لطرح سندات دولية قيمته ثمانية مليارات دولار لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.
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