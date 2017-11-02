تعديل قواعد نقل ملكية الأوراق المالية خارج المقصورة

هيئة الرقابة المالية

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية -بجلسته المنعقدة 29 أكتوبر الماضي- على تعديل القواعد المنظمة بشأن التداول، وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.



وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية، إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلًا من أسبوع واحد فقط.



وقالت الهيئة -فى بيان اليوم الخميس- إن هذه التعديلات جاءت في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية، وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات استجابة لمقترح البورصة المصرية في هذا الشأن.



وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة قد راعى الحالات التي قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه، بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.



وتضمن التعديل جواز اثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار، وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات.