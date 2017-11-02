EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تعديل قواعد نقل ملكية الأوراق المالية خارج المقصورة
الخميس 02 نوفمبر 2017 10:47 ص
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"الرقابة المالية" تعتمد تعديلات قواعد الشطب الاختيارى وأسهم الخزينة
"الرقابة المالية" تعتمد تعديلات قواعد الشطب الاختيارى وأسهم الخزينة
هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية -بجلسته المنعقدة 29 أكتوبر الماضي- على تعديل القواعد المنظمة بشأن التداول، وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وتضمن التعديل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية، إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلًا من أسبوع واحد فقط.
وقالت الهيئة -فى بيان اليوم الخميس- إن هذه التعديلات جاءت في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية، وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات استجابة لمقترح البورصة المصرية في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة قد راعى الحالات التي قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه، بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.
وتضمن التعديل جواز اثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار، وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا