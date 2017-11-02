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سيــارات
تراجع مبيعات الشاحنات 33% خلال سبتمبر
الخميس 02 نوفمبر 2017 10:45 ص
شاحنات 2
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شاحنة 2
شريف عيسى
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" عن سبتمبر تراجعاً فى معدلات مبيعات الشاحنات بنسبة 33.1%، بعد بيعها 1782 شاحنه، مقابل 2664 وحدة خلال نفس الشهر من 2016.
كما شهدت مبيعات القطاع على مدار الشهور التسع الأولى هبوطاً بنسبة 38.5%، ليكتفى القطاع ببيع 16 ألفاً، و984 وحدة، مقابل 27 ألفاً، و611 شاحنة خلال العام الماضى.
ووفقاً لمؤشرات "أميك"، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر بـ 30.7%، بإجمالى 15 ألفاً و276 شاحنة، مقابل 22 ألفاً و32 وحدة خلال 2016.
كما انخفض أداء مبيعات الشاحنات المستورد على مدار تلك الفترة بـ 69.4% لتكتفى ببيع 1708، بعد الطفرة التى حققتها خلال العام الماضى بعد بيعها 5579 شاحنة.
وأنهت شاحنات "بيك آب" أعمالها خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، على تراجع بلغ 35.1%، بإجمالى 11 ألفاً، و846 مركبة، مقارنة بمبيعات العام السابق والتى قدر إجماليها بـ 18 ألفاً، و248 وحدة.
وتراجعت مبيعات الشاحنات الخفيفة بـ 48%، بإجمالى 680 سيارة، كما هوت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 38% لتسجل مبيعاتها 3132 وحدة.
أما عن فئة الشاحنات الثقيلة، فتراجعت بنسبة 50% لتتكتفى ببيع 639 شاحنة، لتصبح بذلك أكثر فئات النقل تضرراً من تراجع مبيعات القطاع.
واحتلت شيفورليه صدارة مبيعات الشاحنات بإجمالى 14.1 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 82.9%، فيما حلت نيسان فى المركز الثانى بإجمالى 751 وحدة، بحصة سوقية 4.4%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب MCV مرسيدس والتى تمكنت على مدار 9 أشهر من بيع 621 وحدة، لتصل حصتها 3.7.
واستحوذت سوزوكى على المركز الرابع بإجمالى 524 وحدة، بحصة سوقية بلغت 3.1%، أما المركز الخامس فكان من نصيب ميتسوبيشى والتى تمكن من بيع 448 شاحنة، بحصة سوقية قدرت بـ2.6%.
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