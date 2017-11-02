40 مليون جنيه لتطوير مجمع بضائع مصر للطيران

وزير الطيرؤان شريف فتحى

المال ـ خاص



قال أحمد العطار، رئيس قطاع المشروعات بشركة مصر للطيران، إن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير مجمع بضائع شركة مصر للطيران، بمطار القاهرة، بلغت 40 مليون جنيه، ومدة تنفيذ المشروع استغرقت عامين.



وأضاف العطار فى تصريح لـ«المال»، أن المبنى يقع على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 125 مكتبًا ومقسم على 3 أدوار، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع خدمة العملاء، عن طريق تجميع الأنشطة والإجراءات التى تخدمهم بموقع واحد، ما يسهل إجراءات التعامل مع هذه الجهات، للحصول على الخدمة فى أقل وقت ممكن.



وتابع العطار، أن أعمال التطوير تسهم فى إنهاء عشوائيات الحركة داخل مجمع بضائع القاهرة، والإبقاء على حركة العميل، أو المستخلص داخل مبنى واحد، ولا يسمح بدخول العملاء إلا إذا اقتضت الحاجة، سواء عن طريق الجمارك أو الجهات الشرطية، وبعلم الشركة.



جاء ذلك على هامش افتتاح شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوى، بعد تجديده، بحسب خطة التطوير، التى تبنتها الشركة منذ فترة، بحضور صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى.



ولفت العطار إلى أن أعمال التطوير شملت ساحة قبول الشحنات، وساحة الفرز، والاستلام، ومخازن الواردات، والساحة الخارجية، وسقف مبنى المجمع الرئيسى، وتجديدات فى الواجهات، وإعادة تنظيم ساحة الانتظار.