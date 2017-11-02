مباحثات لتشغيل طيران خط مباشر مع شنغهاى

صفوت مسلم رئيس مصر للطيران

❐ شريف عزت: أسطول الشركة آمن وخطط التحديث تستهدف تحسين القدرة التنافسية



هاجر عمران ـ دعاء محمود



دخلت شركة مصر للطيران، فى مفاوضات خلال الفترة الحالية لتشغيل خط مباشر مع شنغهاى الصينية، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، بداية لتشغيل الخط بطراز بوينج 777/300.

قال شريف عزت، رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للقابضة مصر للطيران، إن الفترة الحالية تشهد الاتفاق على بعض التفاصيل الفنية، لا سيما بعد تدخل رئيس الجمهورية، لإتمام خطة افتتاح الخط خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، لافتا إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت تشغيل خط مباشر إلى طوكيو العاصمة اليابانية، بعد توقف 4 أعوام.



قال بيان عن الشركة القابضة منذ أيام قليلة، إن الشركة تنظم رحلة أسبوعية لطوكيو، إذا لم يتطلب الأمر زيادة عدد الرحلات، وكانت مصر للطيران تسيّر رحلات مباشرة إلى طوكيو وأوزاكا باليابان، لكنها توقفت فى أعقاب ثورة يناير 2011، ثم استأنفت لفترة محدودة إلى أن توقفت تماماً فى 2013، لعدم جدوى تشغيل الخط اقتصادياً، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان.



وأكد أن نصيب شركة الخطوط الجوية من الصفقة التى تتفاوض بشأنها الشركة الأم حاليا يبلغ 15 طائرة جديدة، علما بأن القابضة مصر للطيران تتفاوض لشراء وتأجير 45 طائرة، بتكلفة 5 مليارات دولار، بحسب تصريحات صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة.



وقال مسلم، إن الشركة وضعت خطة لتشغيل الطيارين، للعمل على الطائرات الجديدة، بعد التوقيع الرسمى على الصفقة الجديدة.



وأكد أن خطط تحديث الأسطول لا تعنى أن طائرات مصر للطيران ليست آمنة، إنما الخطط تستهدف التطوير لتحسين القدرة التنافسية مع شركات الطيران الأخرى، إلى جانب مواكبة أحدث التكنولوجيا فى القطاع.