الشحن الجوى تخطط لزيادة حجم التشغيل إلى أمريكا والصين

شركة مصر للطيران للشحن الجوى

المال ـ خاص



قال باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن شركته تستهدف زيادة حركة التشغيل للسوقين الأمريكى والصينى، بعد ضم 4 طائرات لأسطول الشركة خلال عامى 2018 و2019، موضحا أن 3 طائرات منهم طراز A 330 - 200، وواحدة طراز B738.



وأضاف جوهر لـ« المال»، أن شركته تستغل الفراغات الموجودة على طائرات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لشحن البضائع، لكن مع ضم الطائرات الجديدة ستتمكن الشركة من التوسع فى حجم أعمالها.



جاء ذلك على هامش افتتاح شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، مجمع بضائع شركة مصر للطيران للشحن الجوى، بعد تجديده، بحسب خطة التطوير، التى تبنتها الشركة منذ فترة، بحضور صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سعيد، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى.



وأكد جوهر أن شركته مستمرة فى خطة التطوير، سواء فى الخدمات المقدمة للعملاء، أو فى زيادة الأسطول، لافتا الى أنه يستهدف العمل على زيادة أرباح الشركة فى العام المالى الحالى، التى زادت بنسبة %90 فى العام المالى 2016 /2017 عن العام السابق له.



ورفض الإفصاح عن إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، مشيراً إلى أنه مع بداية شهر نوفمبر المقبل تزداد حركة الشحن الجوى، بسبب انتعاش موسم تصدير الخضروات.



قال رئيس الشركة فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه يستهدف زيادة أرباح الشركة بقيمة %20 خلال العام المالى الجديد (2017/2018)، غير أنه لم يحدد أرقاما معينة.



وأضاف أن تعويم الجنيه أثر سلبا على أداء جميع الشركات، لا سيما التى لا تمتلك إيرادات دولارية، لأن تأثير القرار على مصر للطيران للشحن الجوى كان محدودا، بسبب قرب قيمة إيرادات العملة الأجنبية من قيمة المصروفات الدولارية، مضيفا أن التأثير السلبى لقرار رفع أسعار الوقود لم يكن كبيرا.