إقبال على أولى رحلات مصر للطيران القادمة من طوكيو

❐ عثمان: عودة السائح اليابانى وسيلة يمكن استغلالها للضغط على الإنجليز



دعاء محمود



بلغت نسبة الإقبال على أولى رحلات مصر للطيران القادمة من العاصمة اليابانية طوكيو، بعد توقف دام 4 أعوام، %90 بعد وصول 253 راكباً.



قال مصدر من شركة مصر للطيران فى تصريح لـ«المال»، إن شركته استأنفت الأحد الماضى، رحلاتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بواقع رحلة أسبوعيًا، بعد توقف دام 4 أعوام لانخفاض الحركة السياحية الوافدة من اليابان، وعدم جدوى تشغيل الخط اقتصاديًا فى ذلك الوقت.



أضاف، أن الرحلات قابلة للزيادة، حال تزايد الطلب والإقبال على السوق المحلية، وأن شركته حريصة على التواجد فى السوق اليابانية، لا سيما أن رحلات طوكيو تسهم فى تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا، وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.



من جانبه، أكد محمد عثمان عضو لجنة التسويق بجنوب الصعيد، على أهمية عودة السائح اليابانى للسوق المحلية، لعدة أسباب منها ارتفاع مدة إقامته، ومستوى إنفاقه، مقارنة بالدول الأخرى.



وأشار عثمان إلى أن تواجد اليابانيين فى مصر علامة على توافر عنصرى الأمن والاستقرار، متابعاً أن الحكومة اليابانية من أكثر الدول حرصاً على سلامة مواطنيهم، وبالتالى عودة الحركة السياحية بين البلدين بمثابة وسيلة يمكن استغلالها للضغط على الإنجليز.



تعرضت السياحة المصرية لضربة قوية، بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت آواخر أكتوبر 2015، فى سيناء، ما دفع الجانب الروسى والإنجليزى لوقف رحلاتهم لمدينة شرم الشيخ.



ولفت عثمان إلى أن هناك ارتفاعات طفيف فى أسعار الإقامة بفنادق الأقصر وأسوان، بعد زيادة الحركة السياحية، دون أن يوضح نسب الزيادة، مطالباً وزارة السياحة بتشديد الرقابة على الفنادق للتأكد من عنصر الجودة .

كشف أحمد شكرى، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة التنشيط السياحى، لـ«المال» سابقاً عن أن تفاصيل خطة الهيئة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق اليابانية، التى تتضمن إطلاق حملة للعلاقات العامة والدعاية، هدفها تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وإطلاق قوافل سياحية، وتدشين حملات إعلانية عن المقصد المصرى فى الميادين، ومحطات المترو، والمجلات.



وأضاف شكرى أن التعاقد مع شركة للعلاقات العامة فى اليابان، لتحسين صورة مصر، بالتنسيق مع شركة جى دبليو تى، التى فازت بمناقصة حملة الدعاية لمصر فى أغسطس 2015، بقيمة 22.8 مليون دولار، مؤكداً أن زيادة التدفق السياحى من السوق اليابانية يسهم فى رفع أسعار الإقامة بفنادق الأقصر وأسوان.



وتابع شكرى أن مستوى الإنفاق لدى السائح اليابانى يعادل 3 أضعاف السائح الأجنبى، فضلًا عن طول مدة إقامته.



أشاد السفير اليابانى بمصر تاكيهيرو كاجاوا، بعودة رحلات الطيران المباشر بين مصر واليابان، بعد توقف خط طوكيو لمدة 4 أعوام، متوقعا زيادة الحركة السياحية لمصر، بعد تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين.



أضاف السفير اليابانى فى تصريحات صحفية، أن انخفاض حركة السياحة الوافدة من السوق اليابانية لمصر خلال الأعوام الماضية، بسبب الظروف التى مرت بها، مؤكدا أنه يعمل الآن على زيادة عدد السائحين القادمين من اليابان للسوق المحلية.



يذكر أن حجم الحركة السياحية الوافدة من اليابان لمصر تضاعفت، خلال الـ 9 أشهر الماضية، بارتفاع %99، بعد توافد 22 ألف سائح مقارنة بـ 2016.