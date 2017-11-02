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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
الخميس 02 نوفمبر 2017 09:48 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 25
وسط الدلتا 18 25
الإسكندرية 16 24
بلطيم 17 24
مطروح 14 23
السلوم 14 23
سيوة 12 25
بورسعيد 20 24
دمياط 19 24
العريش 15 24
رفح 15 23
الإسماعيلية 15 26
السويس 16 26
رأس سدر 17 25
نخل 09 23
نويبع 20 26
طابا 12 24
كاترين 08 20
الطور 15 25
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 19 28
مرسى علم 21 28
الفيوم 16 25
بنى سويف 15 26
المنيا 15 26
أسيوط 13 26
سوهاج 15 27
قنا 15 29
الأقصر 14 29
أسوان 16 29
أبوسمبل 16 29
الوادى الجديد 17 28
شلاتين 20 28
أبو رماد 20 27
رأس حدربة 21 26
حلايب 22 26
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