أكيومن تتعاقد مع بيت التأمين ووثاق على تأسيس وإدارة 3 صناديق

أكيومن

أحمد على



تعاقدت شركة أكيومن لإدارة الأصول، على تأسيس وإدارة 3 صناديق استثمار، بقيمة إجمالية نحو 125 مليون جنيه.



قالت جيهان منير، مدير الاستثمار بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أنه تم التعاقد مع شركة «بيت التأمين» لإصدار صندوقى استثمار، احداهما «أسهم» والآخر «نقدى»، بحجم مستهدف 50 مليون جنيه لكلٍ منهما تحت إدارة «أكيومن»، على أن تضع «بيت التأمين» نسبة لم تحدد بعد من رأس المال.



وأضافت أنه تم التعاقد مع شركة وثاق للتأمين التكافلى على تأسيس وإدارة صندوق استثمار فى الأسهم، بحجم مستهدف 25 مليون جنيه، موضحة أن مساهمة «وثاق» ستصل لـ%5 تقريبًا من إجمالى رأس المال، على أن يتم تأسيس الصندوق وطرحه للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.



وقالت إن حجم الأصول التى تديرها «أكيومن» بلغ نحو 1.6 مليار جنيه، فيما كانت «المال» قد نشرت مسبقًا استهداف الشركة الوصول بحجم الأصول لديها لـ2 مليار جنيه خلال العام الحالى.



وأوضحت مدير الاستثمار بشركة أكيومن لإدارة الأصول، أن شركتها لا تزال تتفاوض مع بعض المحافظ الأمريكية لإدارة استثماراتها المحتملة فى السوق المحلية، مشيرة إلى أن تأخر إتمام التعاقد يعود إلى أزمة الدولار التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.



يُذكر أن «المال» كشفت مؤخرا تفاوض شركة «أكيومن» لإدارة الأصول مع مؤسسات أمريكية – تخترق مصر لأول مرة- على إدارة محافظ مالية لصالحها فى البورصة المصرية، باستثمارات تقدر بـ100 مليون دولار.



وتتبع «أكيومن» لإدارة الأصول شركة «أكيومن» القابضة للاستثمارات المالية، وتدير صندوقى استثمار «مصر الخير» المتوازن و«ازدهار» الإسلامى.