تصريح عجيب من زيدان بعد هزيمة توتنهام

«زيدان» يخسر أول مباراة له كمدرب

وكالات:



مثلت الهزيمة أمام توتنهام 1-3، الأربعاء، صدمة لمشجعي ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي تراجعت نتائجه بشدة هذا الموسم.



لكن الخسارة الأولى منذ 5 سنوات للفريق الملكي بمرحلة المجموعات لم تهز كثيرا معنويات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إذ خرج بتصريحات مفاجئة عقب المباراة ليس مؤكدا أنها تتصف بالواقعية.



وتحدى زيزو الجميع قائلا "ريال مدريد ليس في أزمة"، وفق ما نقل موقع صحيفة "ماركا".



وواصل زيدان قائلا: "لا أشعر أننا هزمنا (..) عندما يكون لديك فرصتان يجب أن تسجل هدفين، واليوم لم ننجح، ولم نقم بتسجيلهما".



وأوضح: "أنا متأكد أننا سننجح بالتعويض، خسرنا اليوم، ولكن هذا موسم طويل جدا".



وتابع: "ربما لا نؤدي كل شيء على نفس المستوى، لكن هذا يحدث (..) خسرنا مباراتين على التوالي وهذا يعني أننا لسنا في حالة جيدة، لكن لدينا 3 أو 4 أيام للراحة، ثم تتواصل كرة القدم".



لكن تصريحات مدرب ريال المتفائلة تصطدم بأرقام الفريق هذا الموسم، إذ مني الريال بخسارته الأقصى بمرحلة المجموعات منذ 9 سنوات.



كما تبدو انطلاقته المحلية كارثية بمعايير الدوري الإسباني، بعدما تعادل مرتين وخسر مثلهما في 10 مباريات، مسجلا 19 هدفا وهي نسبة متواضعة بالنسبة للفريق الملكي، تقل عن هدفين في المباراة الواحدة.