جمارك دمياط تحبط تهريب كمية من الألعاب النارية

الألعاب النارية

كتبت مها أبوودن



أحبطت الإدارة العامة لجمارك دمياط برئاسة عماد الدانون من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها لقانون الجمارك والاستيراد والتصدير لخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.



وتم الضبط بناء على الإخبارية المقدمة من الإدارة العامة للحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب بالمنطقة الشرقية (التزام وعمليات) رقم بوجود أصناف مخالفة ومحظورة ضمن مشمول بوليصة رقم Hlcung11709azqn3 حاوية 40 قدم رقم TCLU8609861 لصالح شركة أ. أ مصراته ليبيا واردة من الصين ترانزيت مباشر ليبيا ومشمولها طبقا للمستندات 1177 طرد ألعاب أطفال من بلاستيك بوزن 24.5 طن.



وتبين بالكشف والمعاينة الفعلية أن الحاوية بها 28 كرتونة لعب أطفال فقط والباقى 1119كرتونة بها كمية كبيرة من الشماريخ 8 و 20 و 100 و 200 طلقة والتورتات 16 و25و36 و49 و 100 طلقة وشموع أعياد الميلاد وألعاب نارية على شكل قرطاس وغيرها من الألعاب الخطرة بأشكال وأحجام متنوعة ومحظور دخولها البلاد نظرا لخطورتها على الأمن العام.



وبلغت قيمة التعويضات 11 مليونا و424 ألف جنيه.



قرر نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركى، وإخطار النيابة والتحفظ على المضبوطات.