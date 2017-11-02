مشروع قانون النقابات العمالية يتمسك بنقابة واحدة داخل المنشأة

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

إيمان عوف



أيام قليلة وتنتهي لجنة القوى العاملة من إقرار قانون النقابات العمالية، وسط الكثير من الجدل حول إعلان اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي لوثيقة الوفاق مع الاتحاد المستقل للنقابات العمالية.



يقول عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر الرسمي، والنائب البرلماني محمد وهبه الله إن البرلمان سيناقش حزمة من القوانين التي من شأنها تنظيم العمل في مصر، وهي المسيرة التي بدأت بقانون الخدمة المدنية، على أن تستكمل بمناقشة قانون العمل خلال الأسبوعين القادمين، وقانون مجلس الإدارة المنتخبين، يليهم قوانين التأمينات والمعاشات، والانتهاء من قانون النقابات العمالية الجديد الذي يناقش الآن بلجنة القوى العاملة.



وأضاف وهبة الله أن لجنة القوى العاملة استطاعت أن تنتهي من ما يقرب من 40 مادة من قانون النقابات العمالية من أصل 78.



لافتا إلى أن مشروع القانون الذي أوشكت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على الانتهاء منه راعى ثلاثة أطر؛ أولها الدستور، وثانيها القانون، وثالثهما أن يراعي القانون الأوضاع الداخلية التي تمر بها مصر.



لفت وهبة الله الى ان القانون اقر طوعية العمل النقابي وان يكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل المنشاة، حيث انه لا يجوز ان يكون داخل المنشاة الواحدة اكثر من لجة نقابية، على ان لا يجبر العامل على الانضمام اليها ولكن لا يجوز أن يؤسس غيرها، مشيرا الى ان الاصل في العمل النقابي هو الوحدة والقوة بدلا من التعددية المضرة.



وعن شروط تأسيس اللجان النقابية قال وهبه الله إن مشروع القانون أقر أن يكون الحد الأدنى لتأسيس اللجنة لا يقل عن 50 عاملا، والنقابة العامة 20 ألف عضو، والاتحاد لا يقل عن 200 ألف عضو عامل.



وعن أزمة تأسيس النقابات العمالية قال وهبة الله إنه مشروع القانون حرم تحريما تاما ان يكون هناك ممارسة لاي انشطة سياسية داخل النقابات، وان العمل النقابي الهدف منه هو الدفاع عن العمال وليس الاشتغال بالعمل السياسي.



وعدد وهبة الله مميزات مشروع قانون النقابات العمالية في انه ولاول مرة تتحول فيه النقابات العمالية إلى شخصية اعتبارية، ومنج اللجان النقابية حق وضع اللوائح والاسس التي من شانها تنظيم علاقات العمل داخل المنشاة وذلك بالاشتراك مع اصحاب الاعمال والحكومة وغيرها العديد من المميزات التي من شأنها ان ترتقي بالعمال وتعبر عن مصالحهم.



ومن جانبه قال باسم حلقة رئيس نقابة السياحين وعضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن هناك نقاشا يدور حول قانون النقابات العمالية بين الاتحادين الرسمي والمستقل، وان النقاشات تدور حول الاعداد التي وضعها القانون كشرط لتكوين لجنة نقابية واتحاد ونقابة عامة، مشيرا الى ان اعتراض البعض على ان يكون الاتحاد 200 الف من شانه ان يقوي الحركة العمالية ويجعل اتحاداتها مؤثرة وذات مسئولية.



وعن مادة الجنسية التي اثارت خلافا قويا بين مؤيدي مشروع قانون النقابات ورافضيه قال حلقة انه يتفق مع المعارضين بان يكون من حق العامل ذات الجنسية غير المصرية الانضمام الى اي نقابة، شريطة ان الا يحق لهذا العامل ان يترشح او ينتخب في اي انتخابات تجري داخل المنشاة او الاتحاد او النقابة العامة.



لفت حلقة الى ان هناك حالة من التوافق بين ممثلي العمال حول خروج القانون مراعيا للمصلحة الوطنية والدستور والقانون، وان يؤسس القانون لحركة نقابية عمالية موحدة قادرة على التعبير عن العمال.



ومن جانبه قال ناجي محروس نقابي بشركة النصر، ان هناك الازمة في مشروع قانون النقابات العمالية انه لم يشهد حوار مجتمعي مع اصحاب الشان من النقابات العمالية ، وان به العديد من الازمات التي اهمها انه منع العامل من تاسيس اكثر من منشاة نقابية، وان تكون هناك منشاة واحدة، لا يقل عدد مؤسسيها عن 50 عامل، مع عدم اجبار العمال على الانضمام اليها في حين انه لا يجوز لهم ان يؤسس نقابة اخرى، وهو امر يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.



ومن جانبها اصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية قراءة اولية لمشروع قانون النقابات العمالية وقالت انه في فصل الأحكام العامة من هذا المشروع جاءت المادة 5 مماثلة للمادة الثانية من مواد الإصدار فى مشروع الحكومة فيما تنص عليه من احتفاظ المنظمات النقابية "السابق تكوينها وتشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشخصيتها المعنوية".. وإن كان هذا المشروع قد أضاف إلى النص الوارد فى مشروع الحكومة رقم القانون رقم 35 لسنة 1976 لكيلا يترك مساحة لأى اجتهادات بشأن المنظمات المقصودة [نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي" فقط لاغير ، وخلافاً لها لا توجد نقابات أخرى وفقاً لهذا المشروع.



ورغم أن نص المادة يرتبك ويتناقض فى شأن احتفاظ نقابات "الاتحاد الحكومى" بشخصيتها الاعتبارية الذى يجعله "من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ، ولهذه المنظمات مباشرة أنشطتها اعتباراً من هذا التاريخ!!.. فهل تحتفظ هذه المنظمات بشخصيتها الاعتبارية القائمة ، أم أنها تكتسبها بإيداع الأوراق؟!.. إلا أن مشروع القانون –على أية حال- يعترف بنقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" .. فيما يتجاهل تماماً وجود نقابات أخرى "مستقلة عن هذا الاتحاد" لم تتكون وتتشكل وفقاً لأحكام القانون 35 لسنة 1976 –أو هكذا تزعم الحكومة وأجهزتها الإدارية واتحادها-



إن هذا النص- الذى يميز بين الاتحاد الحكومي ونقاباته من ناحية والنقابات الأخرى المستقلة عنه من ناحية أخرى ويهدر المراكز القانونية التى اكتسبتها هذه الأخيرة -كان ولم يزل محلاً للخلاف مع مشروع الحكومة ، وواحداً من أهم المآخذ عليه..فضلاً عن مشروع الاتحاد (أو مشروع النائب عبد الفتاح كما هو مقدم).. غير أنه يكتسب أبعاداً أخرى بالغة الخطورة إذا ما اقترن بنص المادة 8 ، والمادة 12 من هذا المشروع.



فى المادة 8 ينص المشروع على أن " يقوم البنيان النقابى على شكل رأسى وأفقى وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية : 1- لجنة نقابية واحدة بالمنشأة... الخ" ، وفى المادة 12 ينص على أنه "للعمال والعمال المتدرجين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد الحق فى تكوين نقابة عامة بحد أقصى نقابتين على مستوى الجمهورية... الخ"



ناهيك عن أن واضعي هذا المشروع –كما هو حال واضعي مشروع الحكومة- يصرون على الاحتفاظ بالمادة 7 من القانون رقم 35 لسنة 1976 مع إدخال بعض التعديلات عليها –بحسبان أن هذه التعديلات تتلافى الانتقادات الحادة التى سبق توجيهها إلى هذه المادة- فهم فى هذا المشروع يقيمون البنيان النقابى على شكل رأسى وأفقى بدلاً من البنيان الهرمى فى القانون الحالى واجب الإلغاء.. ولكنهم ينطلقون من فرضية البنيان النقابى الواحد باعتبارها حتمية لا فكاك منها!!



غير أن الأخطر هنا هو حظر إنشاء أكثر من نقابة فى المنشأة، وأكثر من نقابتين عامتين على المستوى الوطني لنكون أمام مخطط مترابط لمنع تكوين الكثير من النقابات المستقلة ، ونزع الشرعية عن نقابات مستقلة قائمة على الأرض منذ سنوات، فلو صدر القانون على هذا النحو لن تستطيع أى نقابة مستقلة قائمة فعلاً من إيداع أوراقها مجدداً إذا تواجدت فى منشأتها- ولو شكلياً- لجنة نقابية تابعة للاتحاد الحكومي مكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً-وفقاً للمنصوص عليه فى مشروعي القانون.



واعتبرت الدار ان نصوص مشروع قانون النقابات العمالية غير دستورية تخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة، وتنتهك الحريات النقابية دون مواربة ، تحقيقاً لغاية تحصين مواقع الاتحاد العام "الحكومي" من اختراق الحركة النقابية المستقلة لها، وحرمان العمال فى منشآت قطاع الأعمال العام، والوحدات الحكومية من حقهم فى تكوين نقاباتهم أو اختيارها.