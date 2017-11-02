عابد: مناقشة تقرير حقوق الإنسان بحضور الداخلية والعدل والخارجية

النائب علاء عابد

ياسمين فواز



قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد ثلاث اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، حيث تستكمل اللجنة فى اجتماعاتها يومي الأحد والإثنين مناقشة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وأضاف عابد فى تصريحات صحفية له اليوم أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء القادم، أيضا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الوزير عمر مروان وزير مجلس النواب، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون اللواء مصطفى شحاتة، وأيضا مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء حسام نصار، وممثلين من وزارتي الخارجية والعدل.



وأوضح عابد أن اللجنة ستناقش الأحد بعد القدم مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الملاحظات التى وردت فى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول العملية التعليمية، كما سيتم مناقشة وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي في الملاحظات التى وردت فى مشروع تكافل وكرامة ودور الرعاية الاجتماعية.



وأشار عابد إلى أن اللجنة ستفتح ملف فى الإهمال فى المستشفيات، وإنفاق المليارات من الدولة على مستشفيات تحت التأسيس منذ سنوات عديدة ولم يتم تشغيلها إلى الآن، مما أدى إلى إهدار تلك المليارات بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.