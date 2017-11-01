بدء تسليم أراضي مدينة الأدوات المنزلية للمستثمرين بالمنيا

أراضي 55

كتبت: دعاء حسنى



تسلم مستثمرو مدينة الأدوات المنزلية، اليوم الأربعاء, الأرض المخصصة لهم بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.



قال أشرف هلال، رئيس شعبة التدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية وأحد مستثمري المدينة، إنه تم اليوم تسليم الأرض المخصصة لـ 6 مصانع، وتوقيع العقود مع الإدارة الهندسية بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا.



وأضاف هلال أن الأرض التي استلموها اليوم كاملة المرافق "مياه وكهرباء وغاز طبيعي" طبقا لتعليمات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بالعمل في المدينة خلال الفترة القليلة القادمة، وانتقد هلال تعامل البنوك المصرية مع المستثمرين "في تمويل المشروعات الجديدة والناشئة" التي لا تمتلك خبرات صناعية سابقة.



من جانبه قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وأحد المستثمرين الذين تسلموا الأرض المخصصة لهم اليوم، إننا "وجدنا كل الترحيب والتسهيلات من قبل الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بالمنيا والفريق المعاون له، وأبدى جميع العاملين بالجهاز تعاونهم في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعي التى تنتهجها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الاقتصادية والاستثمارية الجديدة ومنها قانون التراخيص الصناعية، والذي يسهم بشكل كبير في القضاء على بيروقراطية استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين وكذلك قانون الاستثمار الجديد، وما يحويه من تسهيلات من شأنها القضاء على معوقات الاستثمار وجذب المستثمرين.



فيما قال عبدالناصر الباز أحد مستثمري مدينة الأدوات المنزلية الجديدة، إن هيئة التنمية الصناعية قد خصصت نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمري الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية، بغرض إنشاء مشروع مدينة الأدوات المنزلية بمحافظة المنيا، بحيث سيبدأ بـ 5 مصانع هي مصنع بورسلين منزلي وفندقي، ومصنعين ألومنيوم مطلي سيراميك وجرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع استانلس ستيل منزلي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروعات في أولي مراحلها 230 إلى 250 مليون، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون خلال 5 سنوات.