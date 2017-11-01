أسوان الجديدة تستعد لطرح 4 قطع استثمارية بالمدينة

جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة

محمود زكي



قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح ٤ قطع أراض استثمارية بالمدينة خلال الشهر المقبل، وذلك بمساحات تبدأ من ٣٠٠ متر مربع إلى ١٠٠٠ متر مربع.



وأضاف في تصريحات للمال أنه سيتم طرح تلك القطع بالمزايدة عليها، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح كراسات الشروط الخاصة بالقطع خلال الفترة القادمة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بصدد البدء في تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي 2017/2018.



وأكد أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال شبكات البنية الأساسية (طرق - مياه شرب- وصرف صحي وكهرباء) للمرحلة الأولى للشريط النهري، وذلك بتكلفة 24.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ ملعب خماسي بالحى الأول بالمدينة، وذلك بتكلفة تتجاوز 3.5 مليون جنيه، وكذلك الاستعداد لتنفيذ أعمال حراسة وصيانة المسطحات الخضراء بالحي الثالث بالمدينة، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه.