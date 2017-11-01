دراسة: الإعاقة تهدر 192 مليار دولار سنويا من الناتج المحلي

لعلاج الصم

- ارتفاع ملحوظ في الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء المعاقين في مصر



ياسمين فواز



كشفت دراسة حديثة بناءً على طلب من البنك الدولى، عن أن فقدان السمع يؤثر بشكل سلبي على التطور الاقتصادي لأي دولة، وهو ما ينعكس بوضوح في إجمالى الناتج المحلى.



ووفقا للدراسة فإنه معدل الهدر في قيمة إجمالى الناتج المحلى نتيجة الإعاقات في الدول ذات الدخل المنخفض يتراوح ما بين ١٣٥ مليار دولار و١٩٢ مليار دولار سنوياً، وعلى الصعيد العالمى، يقدر البنك الدولي الخسارة في إجمالى الناتج المحلى بسبب الإعاقة ما بين حوالي ١.٧١ تريليون دولار و٢ .٢٣ تريليون دولار سنوياً، وهو ما يعني أن ما يقرب من ١٢٪ إلى ٢٠٪ من سكان العالم في الغالب غير منتجين بسبب الإعاقة.



وتشير هذه الأدلة إلى درجة تأثير المعاقين في المجتمع ، خاصةً في الدول ذات الدخل المنخفض، وخطورة عدم الاستفادة من قدراتهم وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد.



ويتزايد الوعي حالياً حول الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء ذوي الإعاقات السمعية من العمالة في مصر، وهو ما يحمل المجتمع أعباءً متعددة.



وتقوم الحكومة حاليابوضع أولويات تضمن من خلالها تضمين كافة المصابين بالإعاقة كي تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي.



ويجب أن يتم استخدام طرق مختلفة لدمج ذوي الإعاقة فى المجتمع، والذين تبلغ نسبتهم ١٠٪ من السكان،لكي يتمكنوا من استكشاف وتحقيق قدراتهم والإسهام اقتصادياً في المجتمع، خاصةً مع وصول معدل الفقر إلى ٢٨٪.



كما أن إقصاء المعاقين من التوظيف بسبب تدني مستويات التعليم التي حصلوا عليها يؤثر بالضرورة على دخل الأسرة، وهو ما يقوض فرص نمو الاقتصاد الوطني ككل، ويمكن مقارنة بنجلاديش بمصر باعتبارها دولة نامية أيضاً للوقوف على الكلفة الاقتصادية المصاحبة لتجاهل ذوي الإعاقة.



وتستحوذ إعاقات السمع على الحد الأدنى من اهتمام البرامج الحكومية على الرغم من نموها بنسبة تصل إلى ١٦٪ في مصر، على الرغم من نجاح برامج العلاج والتأهيل، وتوجد عدة دلائل تشير إلى أن النجاح في القضاء على فقدان السمع سوف يحسن من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن إقصاء ذوي الإعاقة.



وتقدر الإحصائيات أن إقصاء ذوي الإعاقة يتسبب في خسارة قدرها ٨٩١ مليون دولار سنوياً في بنجلاديش، إلى جانب خسارة قدرها ٢٣٤ مليون دولار سنوياً 4 من قبل الأهالي الذين يراعون أولادهم المعاقين.



ومن ناحية أخرى، فإن إدماج هؤلاء الأفراد سيحقق مكاسب اقتصادية ملموسة.ويمكن تحقيق هذا الدمج من خلال منح المزيد من الفرص في التعليم والتوظيف مما سيكون له عائد اقتصادي أكبر من حيث الإنتاجية. وتقدر المؤشرات في الصين أن التعليم الجيد للمعاقين يؤدي إلى زيادة سنوية في الدخل تصل إلى ٥٪ في المناطق الريفية و٨٪ في المناطق الحضرية، مما يضيق الفجوة بين المعاقين وغير المعاقين.



واستشهدت الدراسة بدولة نيبال، وهي دولة أقل تطوراً اقتصادياً، فإن دمج المعاقين إعاقات حسية أو جسمانية في المدارس ينتج عنه زيادة في الدخل تصل إلى ٢٠٪ واوضحت الدراسات مدى أهمية التعليم والتوظيف للمعاقين في الدول النامية، والذين يساهمون بدورهم في التنمية الاقتصادية.



ويعد الإقصاء الوظيفي للمعاقين أحد من أهم أسباب زيادة الأعباء الاقتصادية لأي دولة على المدى البعيد. وتظهر الدراسات أن معدلات البطالة بين المعاقين في الدول النامية مرتفعة إلى حد كبير، وهو ما يعطي مؤشراً خطيراً للدول الأقل نمواً التي تزداد فيها نسب البطالة بشكل أكبر، على سبيل المثال، هناك ١٤.٣ مليون شخص فقط من بين ٤٨.٩ مليون معاق في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون في وظيفة، و٣٠٪ من المعاقين في بلجيكا تم توظيفهم.