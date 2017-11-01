بالصور.. تكريم عدد من الموسيقيين بمهرجان الموسيقى العربية

أحمد حمدي



كرم مهرجان الموسيقى العربية منذ قليل العديد من الموسيقيين من مصر والوطن العربي، في حفل افتتاح الموسيقى العربية.



وتم تكريم وليد فايد، وتامر كروان، ومحمود طلعت، وراجح داوود، وهاني فرحات، وعمرو سليم.



ومن الوطن العربي أمين أبو حافة، وسالم عبدالكريم، ورعد خلف.



كم تم كريم الإعلامية إيناس جوهر أيضا.

