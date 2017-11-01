النمنم: مصر ستقضي على الإرهاب بالأيدي الناعمة

أحمد حمدي



وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن مصر ستحيى بالفن والأيدي الناعمة وليس بيد الإرهاب.



جاء ذلك خلال إلقاء النمنم كلمة في حفل افتتاح الموسيقى العربية.



وأضاف أن القوات المسلحة قامت بالقضاء على بؤرة الإرهاب في الواحات وتحرير الضابط الحايس.

