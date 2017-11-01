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ثقافة وفنون
النمنم: مصر ستقضي على الإرهاب بالأيدي الناعمة
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 09:05 م
النمنم يلقي كلمة بافتتاح الموسيقى العربية
أخر الأخبار
النمنم يلقي كلمة بافتتاح الموسيقى العربية
أحمد حمدي
وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن مصر ستحيى بالفن والأيدي الناعمة وليس بيد الإرهاب.
جاء ذلك خلال إلقاء النمنم كلمة في حفل افتتاح الموسيقى العربية.
وأضاف أن القوات المسلحة قامت بالقضاء على بؤرة الإرهاب في الواحات وتحرير الضابط الحايس.
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