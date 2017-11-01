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استشاري جراحات سمنة يحدد إجراءات التعامل مع المرض
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 08:03 م
عمرو شوره، استشاري جراحات السمنة والتجميل
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عمرو شوره، استشاري جراحات السمنة والتجميل
ياسمين فواز
قال الدكتور عمرو شورة، استشاري جراحات السمنة والتجميل، وعضو الفيدرالية الأمريكية لجراحات السمنة المفرطة، إن هناك العديد من الإجراءات المفترض اتباعها من قِبل الفريق الطبي المعالج في جراحات السمنة، تتساوى في درجة الأهمية مع الإجراء الجراحي نفسه.
وأوضح شورة أن أول هذه الإجراءات من قِبل الفريق الطبي المعالج أن يقوم بعمل تقييم المريض تقييمًا كاملًا، حيث تتم مراجعة حالة المريض الصحية وتاريخه المرضي وعاداته الغذائية ومراعاة سن المريض ومدى جاهزيته لإجراء الجراحة، وبعدها يتم اختيار الجراحة المناسبة للمريض، وهنا يتحتم على الطبيب المعالج أن يوضح للمريض إجراءات الجراحة وآثارها الجانبية ومدة التعافي من آثار الجراحة والعلاجات المستخدمة في الفترة التي تعقب الجراحة.
وتابع استشاري جراحات السمنة أن الطبيب المعالج عليه توضيح نوعية الآلات الجراحية المستخدمة في الجراحة، وتوضيح أن بعض هذه الأدوات يتم استخدامها لمرة واحدة فقط، ومن ثم يجب على الطبيب المعالج تسليمها للمريض، ويجب على المريض أو من يرافقه أن يتأكد من أن الأدوات المستخدمة تخص المريض نفسه وليس أحدًا غيره.
وشدد على أن المريض نفسه يقع عليه جزء من المسئولية، إذ لا بد أن يكون مدققًا في اختياره للطبيب المعالج وحسن سيرته العملية، وكذلك المكان الذي سيتم إجراء الجراحة به وتسلمه الأدوات الجراحية المستخدمة بعد الجراحة وألا يتنازل عن هذا الحق.
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