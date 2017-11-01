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اتصالات وتكنولوجيا
جولة مصورة داخل المقر المرتقب لمعرض كايرو آي سى تى
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 07:05 م
جولة مصورة داخل المقر المرتقب لمعرض كايرو آي سى تى
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جولة مصورة داخل المقر المرتقب لمعرض كايرو آي سى تى
مها أبو ودن - محمود جمال
قامت (المال) بجولة مصوّرة داخل المقر المرتقب لإقامة الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر كايرو آي سى تى فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.
وضمّت الجولة قاعتين تقوم الهيئة الهندسية حاليًّا بإنشائهما وتجهيزهما، تمثل مساحتهما نصف مساحة مركز مؤتمرات مصر الجديد بالتجمع الخامس على مساحة 10 آلاف متر.
وأظهرت الجولة أن القاعتين لا تزالان فى مرحلة التجهيزات، إلا أن الإعلامى أسامة كمال، رئيس شركة
كايرو آى سى تى تريد فايزر إنترناشونال
، المسئولة عن تنظيم المعرض، أعلن، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن الهيية تعهدت بالتسليم فى الميعاد المحدد.
وخلال المؤتمر الصحفى أكد كمال أن المساحة الفاصلة بين القاعتين سيتم تخصيصها كمساحة ابتكار تضم الشركات والحضانات؛ حتى يتسنى وجود زخم من حضور المعرض وزوار القاعتين على هذه المساحة.
كايرو آي سي تي
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