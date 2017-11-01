جولة مصورة داخل المقر المرتقب لمعرض كايرو آي سى تى

مها أبو ودن - محمود جمال

قامت (المال) بجولة مصوّرة داخل المقر المرتقب لإقامة الدورة الحادية والعشرين من معرض ومؤتمر كايرو آي سى تى فى الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

وضمّت الجولة قاعتين تقوم الهيئة الهندسية حاليًّا بإنشائهما وتجهيزهما، تمثل مساحتهما نصف مساحة مركز مؤتمرات مصر الجديد بالتجمع الخامس على مساحة 10 آلاف متر.