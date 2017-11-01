كولدويل بانكر تبيع 3 قطع أراض لأسمنت حلوان

كولدويل بانكر

رضوى عبدالرازق



انتهت شركة كولدويل بانكر، أمس، بالتعاون مع مكتب الخبير المثمن نادر خزام من بيع 3 قطع أراضى لصالح شركة أسمنت حلوان بقيمة إجمالية 72 مليون جنيه.



وقال مصطفى بيومى، رئيس قطاع المزادات بكولدويل بانكر، إن الأراضى بيعت كصفقة واحدة بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، وتراوحت مساحات الأراضى بين 10300 إلى 16850 مترا، وتقع الأراضى بحلوان كفر العلو أمام مصنع أسمنت حلوان.



وأضاف أن الأراضى كاملة المرافق، ومسجلة، وتقع بشوارع رئيسية، ويتم منح تسهيلات متنوعة فى السداد.