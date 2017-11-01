برلماني: تصريحات وزير التنمية حول انتخابات المحليات صادمة

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بخصوص إجراء انتخابات المجالس المحلية.



وصرح "فؤاد" أن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أطلق عددا من التصريحات في المؤتمر الصحي الأخير الذي عقد بمقر وزارة التنمية المحلية، أشار خلالها إلى أنه يصعب إجراء انتخابات المجالس المحلية في الفترة الحالية، حتى وإن صدر قانون الإدارة المحلية الآن، والذي من المنتظر أن يصدره المجلس في القريب العاجل.



وأضاف أن وزير التنمية المحلية أشار في حديثه إلى أن إجراء الانتخابات المحلية غير مرتبط بصدور القانون، مبررا تلك التصريحات بأن اللامركزية تحتاج تنظيما جديدا ووضع نظم إدارية جديدة لمحافظات عصرية ووجود رقابة مالية وحوكمة رشيدة في كل الجهات.



وأشار "فؤاد" إلى أن هذه التصريحات هي تصريحات مبهمة لم تشر إلى أي استراتيجية أو خطط مستقبلية لتحقيق اللامركزية والحوكمة التي يقصدها السيد الوزير، فضلا عن أن تلك التصريحات تعتبر متضاربة عن مثيلتها التي قد صرح بها رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين مع مجلس الوزراء في 18 سبتمبر 2016، أي منذ ما يقرب من عام، حيث أشار خلالها رئيس الوزراء إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المجالس المحلية، وذلك نظرا لأن القانون الجديد للإدارة المحلية يمنح المحليات قدرا كبيرا من "اللامركزية" وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية باعتباره هدفا استراتيجيا للدولة بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين.



واستنكر إشارة الدكتور هشام الشريف إلى أن انتخابات المجالس المحلية لن تتم، في حين أنها هدف استراتيجي للدولة يساعد في تحقيقه القانون الجديد الذي سيمنح المحليات نسبة كبيرة من اللامركزية التي أشار لها الوزير.



وطالب "فؤاد" بسرعة دراسة تلك التصريحات من أجل توضيح المغزي منها، وفك تلك الحالة من الالتباس التي قد حدثت جراء تضارب تصريحات الحكومة حول إجراء تلك الانتخابات، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته.