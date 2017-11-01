سمسرة



مصطفى طلعت



نفذت 3 شركات سمسرة 58% من تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا لتقرير صادر عن البورصة.



وجاء في مقدمة لشركات المجموعة المالية لتداول الأوراق المالية التي إستحوذت على 29.9 %، من الحصة المذكورة، بتداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، تلتها شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة 16.3% بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما إحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المرتبة الثالثة بحصة 12% وتداولات مليار جنيه تقريباً.