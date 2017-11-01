الجامعة الألمانية تعيد تقديم الجسر

سلوى عثمان

سيقدم العرض ثلاث مرات أيام الأربعاء الساعة السادسة، والخميس الساعة السادسة والثامنة مساء، وهو من تأليف جورج ثيوتيكا وإعداد محمد الخيام، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تصميم الدعاية كريم أبو المجد، مكياج كل من أمنية سري، فرح خفاجي، ديكور شادي قطامش، دراما حركية شيرين حجازي، وتمثيل أحمد يسري، وأحمد الشنوانى، وأمينة عمر، وحاتم علوي، ودينا محيي، ورنا فرج، وإخراج وليد طلعت.

تحكي المسرحية أنه كانت هناك قوة خفية تقف حائلًا أمام شعب مدينة آرتا، الذي أراد أن يبني جسرًا ليربط بين ضفتي النهر، وذلك حتى ظهر الشيطان لرئيس بنائي الجسر لكي يساومه بأن يضحي بزوجته مقابل إتمام البناء، بعد ثلاث محاولات للبناء كلها باءت بالفشل، إذ تهدم الجسر ثلاث مرات بعد بنائه، وفي المرة الرابعة لم يتهدم لكن بعد أن بُني الجسرعلى أنقاض زوجة الرئيس. قرار الرئيس كان صعبًا، فإما أن يختار زوجته أو يختار وطنه، فأخذ يقدم خطوة ويرجع أخرى، إلى أن اتخذ القرار، وأعطى الأمر لجنوده بأن يردموا البئر بالحجارة، وهذه هي الفكرة التي تدور حولها المسرحية، فكرة "التضحية" من أجل الوطن.