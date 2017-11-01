طرح 10 مناقصات عامة بـ5 مدن منها القاهرة الجديدة

مناقصات

المال – خاص



تطرح أجهزة بدر وقنا الجديدة والقاهرة الجديدة وطيبة الجديدة وحدائق اكتوبر 10 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد والشركات المتخصصة.



وأعلن جهاز مدينة بدر عن طرح 3 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد الأولى تنفيذ مخبز بلدي بالإسكان الاجتماعي بالحي السابع، الثانية تنفيذ سوق تجاري صغير رقم (1) بمنطقة خدمات مركز المدينة، الثالثة تنفيذ سوق تجاري صغير رقم (2) بمنطقة خدمات مركز المدينة، وتعقد جلسات الاستفسارات لكل مناقصة على حدة أيام 19 ،20 ،21 نوفمبر وجلسات فض المظاريف الفنية أيام 4 ، 5، 6 ديسمبر فئة التصنيف المناسبة للمناقصات السابعة أعمال مبانى.



ويطرح جهاز مدينة قنا الجديدة مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد الأولى تنفيذ سور ومداخل منطقة المقابر بالمدينة، والثانية أعمال تطهير المجرى الطبيعى لترعة مخر السيل بالمدينة، وتعقد جلسة الاستفسارات لكل مناقصة أيام 13، 14 نوفمبر وفض المظاريف الفنية أيام 27 ، 28 نوفمبر والفئة المناسبة للمناقصة الأولى الرابعة أعمال مبانى والثانية السابعة أشغال عامة.



وأعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة طرح توريد احتياجات الجهاز من الزيوت والشحوم عن العام المالى 2017/2018 واحتياجات الجهاز من أحبار طابعات الكمبيوتر عن العام المالى 2017/2018، وذلك بين الشركات المتخصصة، وتعقد جلسة استفسارات المناقصتين على الترتيب فى 8 و9 نوفمبر وجلسة فتح المظاريف الفنية فى 22 و23 نوفمبر.



وأعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة طرح أعمال صيانة وحراسة مزروعات المرحلة الثانية والثالثة وطريق الجيش والمدخل الشمالي والطرق الرئيسية بمنطقة الإسكان الإجتماعي مرحلة أولى (480 فدانا) بالمدينة في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتعقد جلسة الاستفسارات 8 نوفمبر وفض المظاريف الفنية فى 22 نوفمبر وفئة التصنيف المناسبة للمناقصة السادسة أشغال عامة.



كما أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن طرح مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد الأولى تنفيذ سوق تجارى ووحدة صحية وحضانة لمناطق الخدمات بمشروع الإسكان الاجتماعى بعدد 266 عمارة شمال مشروع حدائق أكتوبر، والثانية تنفيذ مدرسة وسوق تجارى ووحدة صحية وحضانة بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى جنوب طريق وصلة دهشور، وتعقد جلسة الاستفسارات لكل مناقصة على حدة أيام 13 و14 نوفمبر وفض المظاريف فى 27 و28 نوفمبر.