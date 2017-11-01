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اقتصاد وأسواق
الوزراء يقر مد العمل بقانون تسوية النزاعات الضريبية عامين
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 05:40 م
مجلس الوزراء
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مجلس الوزراء
وكالات
قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين مقبلين، وفقًا لرويترز.
وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حصيلة تسويات النزاعات الضريبية التي تمّت بموجب القانون بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.
يُذكر أن نائب وزير المالية توقع أن تبلغ حصيلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.
كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية في شهر أغسطس 2017.
مجلس الوزراء
وزارة المالية
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