الوزراء يقر مد العمل بقانون تسوية النزاعات الضريبية عامين

وكالات





قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن مجلس الوزراء وافق على استمرار العمل بقانون لتسوية النزاعات الضريبية لمدة عامين مقبلين، وفقًا لرويترز.





وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن حصيلة تسويات النزاعات الضريبية التي تمّت بموجب القانون بلغت 15 مليار جنيه حتى الآن.





يُذكر أن نائب وزير المالية توقع أن تبلغ حصيلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.





كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية في شهر أغسطس 2017.



