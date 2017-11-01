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مركز المعلومات يؤكد عدم إلغاء تجربة المدارس اليابانية
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 04:36 م
مركز المعلومات مجلس الوزراء
أخر الأخبار
مركز المعلومات مجلس الوزراء
أحمد الدسوقى
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني.
وقال المركز نقلاً عن وزارة التربية والتعليم ، أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية أيضاً ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.
وأشار المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق – حصلت "المال" على نسخة منه أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم لم تتلق أى منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عاماً للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.
وأكد أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وقال إن وزارة التربية والتعليم لم تتلق أى منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرض ميسر يسدد على 30 عاماً للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط, بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.
وتابع نقلاً عن الوزارة أنه بناء على ذلك فقد استقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات لهذه المدارس، تسمح بأن يتم تشغيلها، والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة، وذلك حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد.
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