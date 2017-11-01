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مركز المعلومات: زيادة دعم تنظيم الأسرة بـ 120 مليون جنيه
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 04:31 م
تنظيم الأسرة
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تنظيم الأسرة
أحمد الدسوقى
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن أرصدة وسائل تنظيم الأسرة تكفي من 5 إلى 6 شهور بالنسبة لبعض الوسائل ويصل إلى 12 شهر لوسائل أخرى.
وقال المركز فى احدث تقاريره نقلاً عن وزارة الصحة ، انه بالنسبة لوسائل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات والإدارات الصحية "المخزن" فيتوافر أرصدة تكفي من 2 إلى3 شهور في المتوسط.
وأشار إلى أن الوزارة رفعت الدعم المالي المخصص لوسائل تنظيم الأسرة بقيمة 120 مليون جنيه ليصل الى 250 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بـ 130 مليون جنيه، مؤكدةً أن الحكومة تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%.
ولفت إلى أن الوزراة طرحت مناقصة لتوريد عدد مليون حقنة مركبة والمناقصة في مرحلة الفض المالي، بالإضافة إلى طرح مناقصة لتوريد 50 ألف علبة أقراص موضعية والمناقصة في مرحلة التقرير الفني.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت مناقصة لتوريد 160 ألف كبسولة تحت الجلد ووصلت لمرحلة الفض المالي, وجاري تسريع إجراءات صدور أمر التوريد لسرعة توريد الكبسولات وكذلك تم البدء في إجراءات طرح مناقصة لشراء 2 مليون لولب وكذلك تم إسناد توريد مليون حقنة أحادية وكذلك مليون شريط حبوب أحادية.
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