شركات السمسرة 55

أسماء السيد



اقتنصت 5 شركات 40%، حصة سوقية من إجمالي تعاملات السمسرة بسوق داخل المقصورة، خلال الـ10 شهور اﻷولى من العام الجارى.



وجاء ترتيب الشركات كالتالي: "هيرمس" للوساطة في اﻷوراق المالية بحصة سوقية بلغت 11.9%، محققة قيمة تداول 54.5 مليار جنيه، بـ 6 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال عدد عمليات 742 ألف عملية، تلاها شركة "المجموعة المالية للسمسرة في اﻷوراق المالية" بقيمة تداول بلغت 44.8 مليار حصة، وحصة سوقية 9.8% بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 389 ألفًا.



وفي المركز الثالث، شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في اﻷرواق المالية بحصة سوقية 8.6% بقيمة 39 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 6 مليارات ورقة مالية مُنفذه من خلال 624 ألف عملية، وشركة "بلتون" لتداول الأوراق المالية بحجم تداول بلغ 5.6 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 314.6 ألف عملية وحصة سوقية 4.9% بقيمة 22.5 مليار جنيه.



وجاءت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية بلغت 4.7%، بقيمة تداول بلغت 21.5 مليار جنيه، وكمية بلغت 7.7 مليار ورقة مالية.