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عقـــارات
تسكين 114 وحدة سكنية بقرعة عشوائيات المكس
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 02:57 م
تسكين الوحدة السكنية
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تسكين الوحدة السكنية
المال – خاص
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه تم اليوم الأربعاء إجراء قرعة المرحلة الأولى بمشروع تسكين أهالي منطقة طلمبات المكس بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، لتسكين 114 وحدة سكنية (٥ عمارات)، تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها.
وأوضح أن القرعة تمت بحضور المهندس حازم مصطفى، المسئول عن مشروعات الصندوق بالإسكندرية، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.
وأشار المهندس خالد صديق إلى أن مشروع تطوير منطقة طلمبات المكس بحي العجمي يتضمن إنشاء ٨ عمارات سكنية، لنقل وتسكين أهالي منطقة المكس غير الآمنة (فينيسيا الإسكندرية) بإجمالي مبلغ حوالي ٢٢ مليون جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب ٥ عمارات سكنية
ونوه إلى أنه يجرى تشطيب ٣ عمارات سكنية أخرى، وسيتم تسكينها في شهر ديسمبر المقبل.
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