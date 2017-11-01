مستخلصى الجمارك بالثغر تطالب بالانضمام لتشكيلة اللوجيستيات والشحن

غرفة تجارة الإسكندرية

معتز محمود



طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بالانضمام لتشكيلة «مجلس اللوجستيات والشحن»، الذى قرر وزير التجارة والصناعة إنشائه منذ أيام.



وناقش أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم بمقر الغرفة التجارية أبعاد قرار تشكيل المجلس، وضرورة تمثيلهم فى تشكيله كونه يمس عملهم من جهة، وبما يحقق الهدف من تشكيله بدراسة المعوقات التى تواجه الشحن واللوجيستيات.



وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أعضاء الشعبة اتفقوا على ضرورة تواجد ممثل عنهم فى تشكيل المجلس الجديد.



وأضاف لـ«المال»، أن الأعضاء قرروا مخاطبة الاتحاد العام للغرف التجارية برغبتهم للانضمام لتشكيل المجلس المزمع تشكيله طبقاً للقرار 1303 لعام 2017 ، ليقوم الاتحاد بدوره بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة وعرض المطلب عليها.



وأضاف حسنين أن المجلس المشار إليه يختص بدراسة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن، والعمل على تذليلها، فضلا عن مناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية، ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطنى، التى من شأنها رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.



وأشار رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن مشاركة الشعبة عبر أحد أعضائها فى تشكيل هذا المجلس، يعمل على المساهمة فى حل المشكلات وتذليل العقبات، وتمثيل الجهات المعنية بمنظومة الشحن.



ولفت حسنين إلى أن هذا المجلس بحسب قرار تشكيله يختص بتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى، للنهوض بالخدمات اللوجستية، ودمج قواعد البيانات لمقدمى الخدمات اللوجستية والشحن، واستمرار العمل على تحديثها، وتوفيرها للمصدرين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات.



تجدر الإشارة إلى أنه نشر قرار طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رقم 1303 لعام 2017، بإنشاء مجلس متخصص باسم «مجلس اللوجستيات والشحن» فى الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، فى عددها الأربعاء الماضى 25 أكتوبر لعام 2017.



وبحسب القرار المذكور فإنه يشكل مجلس متخصص باسم «مجلس اللوجيستيات والشحن»، ويكون نصف تشكيل أعضاء هذا المجلس من القطاع الخاص والجهات البحثية فى مجال الشحن واللوجستيات، ويكون النصف الآخر من الجهات الحكومية المعنية بملفات الشحن واللوجستيات.



كما أشار القرار إلى أن تشكيل هذا المجلس يكون بقرار وزير التجارة والصناعة وتكون مدة انعقاده 3 أعوام، تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيله، وللمجلس أن يشكل فى مجال عمله لجانًا أو مجموعات عمل فنية متخصصة.



وحدد القرار المذكور أن للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين، وينتخب المجلس هيئة المكتب فى أول كل دور انعقاد له، وتكون العضوية فى هيئة المكتب لدورة واحدة فقط.



كما لفت القرار إلى أنه يشكل أمانة فنية للمجلس من الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، ويصدر بشأنها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، ويحدد فى هذا القرار التشكيل والمهام والمعاملة المالية، وتتولى الأمانة الفنية نشر قرارات وتوصيات المجلس بعد التصديق عليها.



ونظم القرار عملية اجتماع المجلس وحدد لها آلية من خلال دعوة من رئيسه، أو من الوكيلين فى حالة غياب الرئيس كل 3 أشهر، أو فى حالة طلب ربع أعضاء المجلس، وللمجلس أن يدعو إلى اجتماعاته من يراه مناسباً من ذوى الخبرة والتخصص فى مجال عمله، دون أن يكون له صوت معدود فى توصياته.



وحدد القرار مهام المجلس، وهى الاختصاص بدراسة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها، ومناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية، ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطنى، التى من شأنها رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.



كما يختص المجلس بتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى للنهوض بالخدمات اللوجستية، ودمج قواعد البيانات لمقدمى الخدمات اللوجستية والشحن، واستمرار العمل على تحديثها، وتوفيرها للمصدرين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات.