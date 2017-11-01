المالية: أنجزنا برنامج الإصلاح الضريبى السنوى بالكامل

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

المنير: غير قلقين من مراجعة «النقد»



مها أبوودن



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، إن وزارته أنجزت برنامج الإصلاح الضريبى المقرر للعام المالى الماضى بالكامل، فى إطار برنامج الحكومة المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، سواء فى الإصلاحات الخاصة بالشق التشريعى، أو تلك المتعلقة بالشق التنفيذى فى مصلحة الضرائب.



أكد المنير فى تصريح لـ«المال»، أن الإصلاحات الضريبية ضمت شقًا تشريعيًا، المرحلة الأولى منه انتهت بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، ثم تعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بفرض ضريبة دمغة على تداولات البورصة، والتعديلات الخاصة بالخصم الضريبى على المرتبات، فضلا عن صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية .



أما الشق التنفيذى يشمل هيكلة على المصالح الإيرادية «مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية»، ما كان سببا فى ارتفاع حصيلة الضرائب .



وعرضت الحكومة الإثنين الماضى مستجدات الإصلاحات الضريبية، التى أجريت خلال الفترة الماضية، على بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى المتصل بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 أعوام .



يشار إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولى تزور مصر حاليا، لإجراء المراجعة اللاحقة الثانية من نوعها، على برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بهدف الموافقة على صرف الجزء الأول من الشريحة السنوية الثانية من قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 2 مليار دولار، صرفها شهر ديسمبر المقبل .



وخلال اجتماع ضم نائب وزير المالية، وقيادات مصلحة الضرائب والجمارك، عرض خلاله الإصلاحات الضريبية، التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، بداية من التشريعات التى أدخلتها الحكومة على قوانين الضرائب، وأبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الدمغة على تداولات البورصة وتعديلات شرائح الدخل الخاصة بالخصومات الضريبية على المرتبات.



وتناول الاجتماع الإجراءات الإصلاحية الهيكلية التى دخلت على هيكل الإدارة الضريبية، التى تسببت فى ارتفاع الحصيلة الضريبية بواقع %8، عن المستهدف وزيادتها بـ %30 عن حصيلة العام المالى الماضى .



قال المنير: «لا مساس بأسعار الضريبة على الدخل، للأفراد خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى لم يتطرق إلى ضرورة اتخاذ تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، لتحقيق المزيد من التصاعدية فى شرائح وأسعار ضريبة الدخل» .



وعرض المنير خلال الاجتماع أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى مجال الإصلاح الضريبى خلال المرحلة المقبلة، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون الجمارك، فضلا عن الإجراءات التطبيقية التى تضمن استمرار تحقيق الحصيلة الضريبية .



وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المنصرم، 464 مليار جنيه، مقارنة بـ 434 مليار جنيه، كانت الحكومة تستهدفها إيرادات ضريبية متوقعة، عند وضع مشروع موازنة العام المالى الماضى 2016/ 2017 ، فيما تعول وزارة المالية على زيادة الحصيلة إلى 604 مليارات جنيه، نهاية العام المالى الجارى .



تابغ: «راعينا فى التشريعات الضريبية خلال المرحلة الماضية تحقيق العدالة الاجتماعية، سواء قائمة السلع والخدمات التى أعفيت من ضريبة القيمة المضافة، التى اشتملت على 57 مجموعة سلعية وخدمية اساسية تم اعفائها مراعاة للعدالة الاجتماعية، اضافة التى دخلت على قانون الضريبة شرائح الدخل بمنح خصومات ضريبية على المرتبات بين 80 إلى %5 تتناسب عكسيا مع قيمة المرتب، وهى التعديلات التى أطلقتها الحكومة أحد بنود حزمة الرعاية الاجتماعية المتصدية لموجة التضخم، الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية الصعبة» .



يشار إلى أن الحكومة أدخلت تعديلا على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لعام 2005، خلال العام المالى الماضى، بما يرفع حد الإعفاء الضريبى 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر، سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، فضلاً عن ممولى المهن الحرة، والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبى 7 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة.



وشمل التعديل منح خصم ضريبى للأفراد الطبيعيين، يزداد كلما قل الدخل وينخفض مع زيادته، بواقع %80، من الضريبة الواجبة السداد للواقعين فى الشريحة من 7200 حتى 30000 جنيه سنويًا، أما الشريحة من 30000 حتى 45000 جنيه سنوياً، يحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة %40، ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 إلى 200000 جنيه سنوياً، على خصم بواقع %5 .



وقال المنير إن وزارته ستصدر دليلا جديدا بالتعليمات الإرشادية الخاصة بالسعر المحايد، بعد تحديثها، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدليل الجديد فى طور المراجعة النهائية تمهيدا لإصداره .



وتعد التعليمات الإرشادية الخاصة بالسعر المحايد من أهم خطوات الإصلاح الضريبى على المستوى الدولى، لأنه يضع إطارا محددا للمحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، ما يسهم فى دفع عجلة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من جهة، والحفاظ على موارد الدولة من الضرائب الدولة من جهة أخرى .



وطبقا للتحديثات التى تدخل على «السعر المحايد»، فإن نظام التسعير المسبق يشمل تحديد سعر مسبق للتعامل بين الأشخاص المرتبطة عن طريق اتفاق سابق على المعاملة، ويمتد لمدة عام فقط.



وأوضح «المنير» أن تسعير المعاملات المسبق إحدى الآليات الدولية المعروفة، والمطبقة فى كل الأنظمة الضريبية المتطورة التى تهدف إلى الحصول على نصيبها العادل من الضرائب الدولية دون زيادة أو نقصان.



وأشار إلى أن هذا النظام سيعمل على تحسين تصنيف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بمؤشرات الأداء، فضلا عن ضمان حصول مصر على نصيبها العادل من الضريبة بطريقة أمنة ودون خلافات.



ويذكر أن الطرق التقليدية لتسعير المعاملات، على أساس مقارنة أسعار المعاملات بين الأشخاص المرتبطة الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة، وفى هذه الحالة يمكن تحديد السعر المحايد فى المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات باستخدام سعر المعاملة المماثلة بين الأشخاص المستقلة مباشرة، بديلًا عن سعر المعاملة بين الأشخاص المرتبطة.



ويتمثل الفرق الرئيسى بين الطرق التقليدية الـ 3، فى أن طريقة السعر الحر المقارن، تركز أساساً على درجة تماثل خصائص السلع والخدمات التى تباع، بينما تركز طريقة سعر إعادة البيع والتكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح، على درجة تماثل الوظائف المؤداة مع الأخذ فى الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة، وبمعنى آخر تركز طريقة السعر الحر على مقارنة سعر السلع المبيعة، أو الخدمات المؤداة، بينما طريقتا سعر إعادة البيع والتكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح تركزان على هامش الربح الذى يمكن تحققه بناء على الوظائف المؤداة.