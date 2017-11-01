تعديل ضوابط عمل صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

منى عبدالبارى



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التى تضمنت ضوابط عمل صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها، العقارية، والمفتوحة، والخيرية أيضا، بهدف تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.



وسمحت التعديلات لصناديق الاستثمار العقارى، زيادة النسبة التى يجوز فيها استثمار أموالها فى مشروع واحد، لتكون %50 حال كان حجم الصندوق 500 مليون جنيه فأقل، وأن تظل %30 حال حجم الصندوق أكثر من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة والإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق.



كما أتاحت إلغاء القيد الخاص باشتراط عدم زيادة نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى عن %75، من إجمالى وثائق الصندوق، كما ألزمت الصناديق حال القيد بالبورصة باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.



وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأس مالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.



كما سمحت التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط، ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة %15 من حجم التعامل اليومى للصندوق.



وعلى صعيد الصناديق الخيرية أتاحت التعديلات لهذه الصناديق استثمار أموالها فى عدة أنواع من صناديق الاستثمار، وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة، أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط التى تضعها الهيئة.



وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوحة.



ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإرسال التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار، لاتخاذ إجراءات إصدارها، وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالى لنشرها فى الوقائع المصرية.