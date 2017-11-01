قابيل: نستعد لتطبيق الشباك الواحد بعدة موانئ مطلع 2018

ميناء دمياط 669

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، أنه يجرى حالياً الاستعداد لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد بعدد من الموانئ الرئيسية المصرية مطلع العام المقبل.





جاءت تصريحات الوزير خلال الاجتماع الوزاري لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrad والذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس، إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسعيد عبدالله رئيس قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وعدد من ممثلي الجهات المعنية وفي إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس واستعراض تطورات الخطوات التنفيذية لتسهيل منظومة التجارة الخارجية المصرية بما يسهم فى زيادة معدلاتها وتحسين وضع مصر بمؤشرات التصنيف العالمية.





وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً بين مختلف الوزارات المعنية لتوفير البنية التحتية للمنظومة تمهيداً لاطلاقها وتعميمها على كافة الموانئ المصرية.



وقال إن تفعيل هذه المنظومة يعد خطوة هامة نحو تأهيل مصر للإندماج بشكل أكبر في منظومة التجارة العالمية الامر الذى ينعكس إيجاباً على تجارة مصر الخارجية وبصفة خاصة لتسيير نفاذ الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية





وأشار الى أنه يجرى حالياً دراسة امكانية تقليل الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير للوصول لنسب الاجراءات العالمية التى تطبقها الاقتصاديات الـ30 الاولى على مستوى العالم.



ولفت إلى ضرورة انشاء رقم موحد لكل جهة تعمل بقطاع الاستيراد والتصدير لتسهيل الوصول لكافة البيانات المتعلقة بهذه الجهات بصورة سريعة وفعالة.



وأكد قابيل حرص الوزارة على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وذلك من خلال سرعة إستكمال الخطط الرئيسية للربط الإلكترونى لشبكة التجارة المصريةEgyTrade والتي تشمل كل من الخطة الوطنية للتشريعات، والخطة الوطنية للربط الرقمى من خلال تنفيذ عدد من خطط التحرك التنفيذية للتصديق الإلكترونى الحكومي – القطاع الخاص، والربط الرقمى لجهات الفحص، إلى جانب استكمال الخطة الوطنية للربط الرقمي للموانئ البحرية.



كما شدد الوزير على ضرورة الإسراع بآليات المتابعة والتنفيذ المرحلي لخطة عمل مجلس تسيير منظومة التجارة المصرية EgyTrade وفقا للجداول الزمنية الموضوعة الأمر الذى يسهم في سرعة إستشعار القطاع الخاص للأثر والنتائج للإجراءات والإصلاحات التشريعية والرقمية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في إطار المجلس في تسهيل منظومة التجارة المصرية، وكذا في تحسين مركز مصر فى مؤشر "التجارة عبر الحدود"، والذى يعد أحد المؤشرات الواردة بتقرير مناخ أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي والذى يقيس سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها .



ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض زمن الافراج الجمركي واختصار الأوراق والإجراءات بما يتوافق مع المعدلات العالمية.



وأشار إلى التنسيق الكامل مع وزارتى التجارة والنقل لتفعيل منظومة الربط الرقمى بين كافة الموانئ المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.



كما أكد الدكتور، هشام عرفات وزير النقل التزام الوزارة بالخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانئ المصرية والتى تشمل إجراء الربط الإلكترونى لمعظم المعاملات المينائية والجمركية والرقابية.



وأوضح أن هذا الأمر سيسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة وإختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع تطبيق كل الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل بما ينعكس على تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا.

