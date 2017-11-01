إم إم جروب ترصد استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه للتوسعات

شركة إم إم جروب

خالد محمود: نفاضل بين تأسيس أو الاستحواذ على كيان لـ«المايكرو فاينانس»



مصطفى طلعت



رصدت مجموعة «إم إم جروب» للتجارة والصناعة العالمية استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه، لاستكمال التوسعات المقبلة، حتى نهاية الربع الأول من 2018، وفقًا لخالد محمود رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمجموعة.



وأكد محمود أن الاستثمارات المرصودة ستوجه لاستكمال الخطة التوسعية للشركة، عبر إضافة أنشطة جديدة وتقوية المركز التنافسى للمجموعة، ودعم القطاع التجارى من خلال التعاقد مع وكلاء جدد لرفع حصتها السوقية، موضحاً أنه سيتم الإعلان قريباً عن منتجات حديثة رافضًا الإفصاح عنها.



وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن مجلس الإدارة لديه خطة لرفع رأسمال شركة «ابتكار» – التابعة لها بـ %50 إلى 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن رأسمالها الحالى 40 مليونا، كما أن الخطة تشمل رفع رأسمال «تى بى إى»، - المملوكة لها - مستقبلاً لزيادة عدد نقاط البيع وتقديم خدمات جديدة.



يشار إلى أن إم إم جروب، أعلنت مؤخراً، عن استحواذ شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى – التابع لها - على %60 من أسهم شركة تى بى إى مصر لحلول وخدمات السداد، بقيمة 156 مليون جنيه، وذلك مناصفة مع شركة «بى بى إى بارتنرز» القابضة للاستثمار.



من ناحية اخرى، أوضح أن شركته تفاضل بين تأسيس أو الاستحواذ على شركة جديدة تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، ما يعرف بـ«المايكرو فاينانس» موضحاً أن شركة «ابتكار» التابعة ستركز على رصد صفقات الاستحواذ المناسبة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.



وحققت «إم إم جروب» أرباحاً بقيمة 187.4 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، وتعاقدت، خلال الفترة الاخيرة، مع شركة بلاس ون ماركيتنج «فريتال اليابانية»، لتوزيع هاتف الأخيرة فى السوق المصرية.



وتعد «إم إم جروب» إحدى أكبر شركات التوزيع المصرية بموجب تواجدها الجغرافى القوى، ولديها أكثر من 40 ألف فرع توزيع، كما تقوم بتشغيل عدة أعمال تجارية، بما فى ذلك اﻷجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، وذلك من خلال المشاركة مع أفضل الشركات العالمية، مثل سامسونج وهواوى وفودافون وكارير.

