Jocula الأكثر تحميلًا على الآندرويد‎

آندرويد

سمية كمال



تصدر تطبيق "Jocula" أكثر التطبيقات تحميلًا على الآندرويد، رغم صدوره منذ أسبوع.



ويتميز التطبيق بسرعة معززة Jocula-a، وبطارية التوقف لتطبيق الروبوت، وينظف التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية للحصول على المزيد من الذاكرة المجانية، وجعله أسرع، ويعمل المحفز الأول على تحسين جهاز android وتعزيز سرعة الهاتف بنسبة 60%.



ويراقب جميع تثبيتات وتطبيقات النظام التي تستنزف طاقة البطارية في حين لا تكون قيد الاستعمال، وتذكير المستخدمين بالتطبيقات العالية الطاقة، والأكثر نفاذ البطارية.

