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اتصالات وتكنولوجيا
Jocula الأكثر تحميلًا على الآندرويد
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 02:16 م
آندرويد
أخر الأخبار
آندرويد
سمية كمال
تصدر تطبيق "Jocula" أكثر التطبيقات تحميلًا على الآندرويد، رغم صدوره منذ أسبوع.
ويتميز التطبيق بسرعة معززة Jocula-a، وبطارية التوقف لتطبيق الروبوت، وينظف التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية للحصول على المزيد من الذاكرة المجانية، وجعله أسرع، ويعمل المحفز الأول على تحسين جهاز android وتعزيز سرعة الهاتف بنسبة 60%.
ويراقب جميع تثبيتات وتطبيقات النظام التي تستنزف طاقة البطارية في حين لا تكون قيد الاستعمال، وتذكير المستخدمين بالتطبيقات العالية الطاقة، والأكثر نفاذ البطارية.
الهواتف الذكية
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