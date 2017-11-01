الزراعة تبدأ سلسلة اجتماعات دورية لحماية الثروة الداجنة

- الوزارة تستعد لموسم الشتاء بـ11 آلية للحد من أنفلونزا الطيور



الصاوي أحمد



بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة وقائية لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك لسرعة التعامل مع البؤر المكتشفة سريعًا، والحد من انتشار المرض في محيط البؤرة المصابة.



وأكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، أن خطة وزارة الزراعة في الحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور، والتحكم فيه يتضمن توفير الأمصال واللقاحات في جميع مديريات الطب البيطري، وتأهيل الأطباء البيطرين للتعامل الجيد والفعال مع المرض والرقابة الدورية علي المديريات البيطرية والتقصي النشط علي البؤر المصابة، والقضاء عليها، وتوعية المربين والمنتجين وإنتشار فرق التحصين في الفروع وتفعيل قانون 70 لمنع تداول الدواجن الحية، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والقضاء علي البؤر المصابة والأمان الحيوي.



وأضافت محرز أن قطاع الثروة الداجنة يتابع أولاً بأول مع جميع المديريات البيطرية، الاستعدادات لمنع تفشي المرض وحصار البؤر المصابة عن طريق الفرق الميدانية المتنقلة.



من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ"المال"، أنه سيتم البدء في عقد سلسلة من الاجتماعات الهامة والدورية لمناقشة آليات مكافحة مرض إنفلوزا الطيور الفترة المقبلة.



وأكد محروس، أنه خلال الاجتماع الأخير برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للشئون الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالهيئة، ومديرى المديريات الطب البيطرى بالمحافظات، تم مناقشة تطوير أداء الخدمات الحكومية لحماية الثروة الداجنة استعدادًا لشتاء 2017/2018.



وتابع: أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات، أهمها مراجعة كل عناصر الاستراتيجية وزيادة كفاءة أداء المديريات للتحكم فى أمراض الشتاء، خاصة أنفلونزا الطيور، والمشاكل والمعوقات التى تواجه الخدمات البيطرية وطرق حلها، ودور الأمن الحيوى كخط دفاع اساسى للوقاية من الأمراض الوبائية، التعرف بمشروع المربى الصغير.



وأشار تقرير حديث صادر عن هيئة الخدمات البيطرية، إلى أن أعمال التقصي بنوعيه النشط والسلبي يتم التقصي بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير، وكذلك المواقع التي تقع بمسار الطيور المهاجرة لـ 45 موقعًا، وتفعيل فرق الكاهو من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية، فضلاً عن تلقي البلاغات الواردة للخط الساخن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أو بمديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة والإدارات والوحدات البيطرية وكذلك حالات الاشتباه البشرية.



ولفتت الوزارة إلى أنه يتم الاستجابة السريعة للبؤر التي يتم اكتشافها من خلال فرق الاستجابة السريعة والتي تشمل الإعدام، التنظيف والتطهير، التوعية والإرشاد حول البؤرة، التقصي بنطاق البؤرة، والتحصين لطيور التربية المنزلية بلقاح أنفلونزا الطيور في دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة بجرعتين مجاناً يفصل بينهما 28:21 يومًا.



وأوضحت أن أعمال الأمن الحيوي تتم من خلال المرور على المزارع، لمتابعة تنفيذ إجراءات الأمن الحيوي والتوعية اللازمة لتنفيذ ذلك، فضلاً عن التوعية والإرشاد في التربية المنزلية لإجراءات الأمن الحيوي بأماكن تربية الطيور وكيفية التربية الآمنة، كذلك طريقة الذبح الامن، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ ندوات إرشادية لأصحاب المزارع والمربين عن الأمن الحيوي والإجراءات الواجب تنفيذها.



وتطرقت الوزارة إلى أنه يتم تنفيذ معاينات الامن الحيوي بلجنة مشتركة مع مديريات الزراعة بالمحافظات لاستخراج تراخيص التشغيل لتلك المزارع، فضلاً عن إجراء معاينات للمزارع المقرر استخدامها كمحاجر بيطرية للطيور المستوردة، مع الاستمرار في متابعة برنامج المنشآت الخالية.



وأشارت إلى أن عمليات التحصين تتم بجرعتين مجاناً بلقاح أنفلونزا الطيور بينهما من 28:21 يومًا بالنسبة لطيور التربية المنزلية، في دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة، وتحصين الحضانات بجميع المحافظات باعتبارها المصدر الرئيسي للطيور التي تربى بالمنازل، لافتاً إلى أنه يتم العمل على متابعة التحصين للطيور المستوردة بالمحاجر البيطري تحت الإشراف الحكومي.

