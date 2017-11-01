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نقل وملاحة
بالصور.. خروج قطار قليوب عن القضبان
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:55 م
قطار حادث
أخر الأخبار
قطار حادث
عمر سالم
شهدت محطة قطار قليوب ظهر اليوم الأربعاء، خروج أحد القطارات عن القبضان وهو قطار - الشرق- القادم من الزقازيق.
ووفق معلومات أولية أدلى بها أحد الركاب لـ "المال"، فهناك بعض المصابين
وأرجع المصدر ذاته عدم وجود ضحايا إلى إن القطار كان لا يزال بالمحطة ويستعد للتوجه لمحطة رمسيس ولم يكن سريعاً وهو ما أنقذ الركاب بالقطار
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