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رياضة
أبطال أوروبا..توتنهام يسعى لاستغلال ترنح ريال مدريد
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:47 م
أبطال أوروبا
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أبطال أوروبا
على المصرى
يستضيف توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فريق ريال مدريد الإسباني "حامل اللقب"، على ملعب "ويمبلي" الشهير بالعاصمة البريطانية "لندن"، مساء اليوم الأربعاء، فى بداية مرحلة الإياب لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، وسيكون الفوز كافيا لأي من الفريقين لحسم تأهله من المجموعة الثامنة إلى دور الستة عشر.
وكان توتنهام قد تعادل مع ريال مدريد، بهدف لكل فريق، في العاصمة الإسبانية، لكن الفريق الإنجليزي، قد يفتقد جهود هدافه هاري كين، الذي يعاني من إصابة في الساق حرمته من المشاركة في مباراة السبت الماضى أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، ويتقاسم الفريقان صدارة صدارة المجموعة الثامنة بسبع نقاط، ما يعني أن الفريق الفائز باللقاء، بينهما سيضمن التأهل المبكر لدور الـ16.
فيما يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، أزمة كبيرة تتعلق بمستويات ولياقة عدد من لاعبيه، بعدما حصد الفريق الملكى 20 نقطة فقط خلال عشر مباريات في الليجا، وهي أسوء بداية للفريق في الموسم منذ موسم 2012 / 2013 الذي شهد رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق، ويتطلع زيدان إلى استعادة التوازن للفريق من جديد بعد صدمة الهزيمة أمام جيرونا 1 / 2 ضمن منافسات الدوري الإسبانى.
وقال زيدان: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيء، لم نكن نفتقد الحماس أو الجهد، ولكننا افتقدنا فقط التركيز في بعض الأوقات"، ويرجح غياب رافاييل فاران عن صفوف الميرنجى في مواجهة السبيرز، كما تحوم الشكوك بشكل كبير حول حارس المرمى كيلور نافاس وكذلك النجم الويلزي جاريث بيل ، الذي يحتمل أنه لم يستعد لياقته بعد.
وقد يفقد بوروسيا دورتموند ثالث المجموعة بنقطة، فرصة التأهل إذا خسر أمام ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصى، المتذيل بنقطة أيضا، وتعادل توتنهام وريال مدريد، أما الفريق القبرصي فقد تكتب مباراته أمام الفريق الألماني نهاية حلم بلوغ دور الستة عشر 16 إذا خسر.
ويحتاج مانشستر سيتي الإنجليزى، متصدر المجموعة السادسة لنقطة واحدة فقط، يقتنصها على أرض نابولي الإيطالى صاحب المركز الثالث بثلاثة 3 نقاط، والذي يحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل التأهل، أما وصيف المجموعة بـ 6 نقاط شاختار دونيستك الأوكرانى، فيستقبل فينورد الهولندي متذيل الترتيب بلا رصيد، والذي سيفقد آمال التأهل إذا لم يحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأوكراني .
وقد يضمن أيضا بشكتاش التركى، متصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط، التأهل المبكر إذا فاز في إسطنبول على موناكو الفرنسى متذيل المجموعة بنقطة، وإذا تعادل وفاز لايبزيج الألمانى الوصيف بأربع نقاط، على مضيفه بورتو البرتغالى "الثالث بـ 3 نقاط".
وتبقى كل الاحتمالات متاحة في المجموعة الرابعة، حيث يحتل ليفربول الإنجليزى الصدارة بخمس نقاط بفارق الأهداف أمام سبارتاك موسكو الروسى "الوصيف"، فيما يحل إشبيلية الإسبانى "ثالثا بأربع نقاط"، ويتذيل ماريبور السلوفينى الجدول بنقطة، ويستقبل ليفربول في "آنفيلد" ماريبور، الذي قد يفقد آماله في التأهل إذا خسر، وفاز سبارتاك على إشبيلية في "سانشيز بيزخوان".
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