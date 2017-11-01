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طاقة
الكهرباء تدعم محطة الوليدية بمسخنات بقيمة 6 ملايين دولار
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:43 م
محطة كهرباء
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محطة كهرباء
عمر سالم
توقع الشركة القابضة لكهرباء مصر عقد توريد مسخنات المياه لمحطة كهرباء الوليدية مع شركة BHI الكورية وتصل قدرة محطة كهرباء الوليدية إلى 650 ميجاوات.
ويصل قيمة العقد لنحو 6 مليون دولار.
ويقوم بتوقيع العقد المهندس جابر دسوقي وبحضور المهندس إبراهيم الشحات رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
جدير بالذكر أن نفس الشركة قامت بتنفيذ نفس الحزمة بمحطة جنوب حلوان 650X3 ميجاوات ساعة بقيمة ١٧ مليون دولار
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