EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تواصل الأداء المتباين والمؤسسات الأكثر بيعا
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:16 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية
وهبط المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 14341نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.27 % عند مستوى 784 نقطة حتى الساعة 12:30
وبلغت قيمة التداولات 461 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الأجنبية والمصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.5 مليون جنيه و9 مليون جنيه و436 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفرد المصريين والعرب والأجانب للشراءء بصافى قيم تداولات 2مليون جنيه و7.5 مليون جنيه و1 مليون جنيه على التوالى .
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 52 سهم من إجمالى 159 سهما متداولا،بينما هبط 79 وبقى 28 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.02% عند مستوى 14342نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرةوالمتوسطة egx70 بنسبة 0.24 % عند مستوى 781 نقطة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا