EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
جنرال إلكتريك: ربط محطة محولات بدر الجديدة بالشبكة القومية
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:11 م
محطة كهرباء
أخر الأخبار
محطة كهرباء
تلعب دورًا إستراتيجيًا مهمًا في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية
عمر سالم
أعلنت شركة جنرال إلكتريك، (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NYSE: GE) اليوم الأربعاء، أنها أتمت بناء محطة المحولات جديدة في مدينة بدر بمصر، الواقعة شمال شرق محافظة القاهرة، وتمتلكها «الشركة المصرية لنقل الكهرباء.» وسوف تقوم محطة المحولات ، العاملة بتقنية المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز بقدرة 500/220 كيلوفولت (Gas Insulated Switchgear)، بتوصيل 1.5 جيجاوات إلى الشبكة الكهربائية المصرية لتسهم في تلبية تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية للبلاد وتوفير إمدادات عالية الجودة، مع تقليل خسائر الطاقة الكهربائية المحولة إلى الحد الأدنى.
وستلعب محطة بدر- وهي مشروع تسليم مفتاح، دخلت إلى الشبكة في سبتمبر 2017- دورًا إستراتيجيًا مهمًا في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. ويبلغ طول خط الربط بين البلدين 1300 كيلومتر، ويربط بين الشبكتين الكهربائيتين الوطنيتين للبلدين انطلاقًا من مدينة بدر في مصر إلى مدينتي تبوك والمدينة في المملكة العربية السعودية. وستصل محطة بدر 1.5 جيجاوات إلى الشبكة، ما يعادل 50 في المئة من إجمالي الطاقة التبادلية للمشروع، بما يلبي احتياجات أكثر من مليون منزل.
وقال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، إن الشركة تنظر إلى مشروع الربط بين مصر والسعودية على أنه ركيزة استراتيجية لقطاع الكهرباء في مصر. ونفخر بالأعمال التي ننفذها بالتعاون مع جنرال إلكتريك كشريك رئيس ومزود للتقنيات التي تساعدنا في تحقيق هذا المشروع. ولا ريب أن حلول جنرال إلكتريك المتقدمة ستدعم قدرة مصر على توليد مزيد من الطاقة الكهربائية وتوفير إمدادات عالية الاعتمادية مع نقل الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية.»
وتشمل المهام التي تتولاها جنرال إلكتريك في هذا المشروع الإدارة المحلية للمشروع والدعم الهندسي والتصميم وإنشاء تسعة محولات كهربائية وحيدة الطور وإدارة موقع العمل والاختبار والتشغيل كمشروع تسليم مفتاح.
وتقدم جنرال إلكتريك أيضًا التدريب على المحطة والموقع لمهندسي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فضلًا عن توريد قطع الغيار اللازمة.
وأعرب محمد محيسن، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جريد سوليوشنز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا «عن سعادة الشركة بالمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المصرية بتطوير شبكة الكهرباء الوطنية
وأعرب عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة الكهرباء و الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإستقدام أحدث تقنيات الشركة لتلبية هذه الإحتياجات، وأضاف أن كلا المحطتان "B105" و"T155" صديقتان للبيئة وأثبتا إعتمادية وقدرة كبيرة كما يمكن دمجهما بسهولة في شبكة كهربائية أصغر. ومع إزدياد عمليات توليد الطاقة ، ووجود الحاجة لشبكة أكثر تقدما لنقل الكهرباء وتزايد نمو قطاع الصناعة المصري، ستسهم هذه التقنيات في تلبية الإحتياجات المتغيرة للبنية التحتية الخاصة بشبكة الكهرباء الوطنية».
وقال أيمن خطاب، الرئيس و الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا ، ان الشركة سيكون لها دور محوري في هذا المشروع الاستراتيجي لمصر والمنطقة ، مضيفاً ان المحطة ستسهم في توليد 50% من الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وبهذا فهي تحمل على عاتقها دورًا رئيسيا في تعزيز الاعتمادية العالية للطاقة الكهربائية اللازمة للاستخدامات المنزلية والصناعية».
ويعكس هذا المشروع التزام شركة جنرال إلكتريك بالتأثير إيجابيًا على نوعية حياة المصريين عبر توفير إمدادات الطاقة الكهربائية ونقلها بسلاسة واعتمادية عالية. وتجدر الإشارة إلى أن جنرال إلكتريك شريك عريق لمصر في قطاع توليد الطاقة الكهربائية لأكثر من 40 عامًا حتى اليوم. ويعمل في البلاد حاليًا 150 توربين غازي أو بخاري من طراز جنرال إلكتريك لتولد طاقة كهربائية تزيد عن 15.5 جيجاواط لتلبية الاحتياجات الكهربائية لأكثر من 15 مليون منزل مصري.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا