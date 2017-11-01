EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تعديلات جديدة من الرقابة المالية بشأن الأوراق غير المقيدة
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 01:02 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
رجب عزالدين
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 بشأن التداول وإثبات نقل الملك والاعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وشملت التعديلات مد فترة السداد من أسبوع إلى شهر، كما نصت على سلطة الرقابة المالية فى استثناء تلك المدة، فى حال تقديم مستندات بنكية مؤيدة لسداد قيمة الاواراق المالية المشتراة.
وفى فبراير الماضى أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن هذا القرار جاء بديلاً عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.
ونص القرار على عدم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.
وقضت المحكمة الدستورية فى فبراير ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012، والخاص بنظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة، لعدم نشره في الجريدة الرسمية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا