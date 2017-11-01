طلبا إحاطة بشأن أزمة 4 عمال مصريين بكردستان وليبيا

عمالة مصرية

تم احتجاز عامل مصرى بكردستان واختطاف ثلاثة في ليبيا



ياسمين فواز



تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بطلبى إحاطة موجهين لوزير الخارجية بشأن احتجاز عامل مصري بإقليم كردستان العراق واختطاف ثلاثة عمال مصريين في ليبيا .



و قال الخولي في طلبه أنه وفقا للخطاب الوارد إلينا من المواطن عبد الفتاح ربيع خضر ، حيث أفاد بأن شقيقه ويدعي خالد ربيع حامد خضر من مركز بسيون بمحافظة الغربية قد تم احتجازه منذ 21 أبريل الماضي فى سجون الأسايش العامة بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق ، وكان المذكور قد تم القبض عليه من قبل شرطة الإقليم بسبب عدم حيازته لأوراق ثبوتية عند عودته من عمله ليلاً ، وكان المحتجز قد سافر إلى إقليم كردستان العراق فى سبتمبر من عام 2015 للعمل بإحدى المطاعم هناك .



وطالب الخولي وزير الخارجية بسرعة التدخل واتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية لإطلاق سراح العامل المصري ،ومشددا علي إحاله موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه .



وكشف الخولي في طلب الإحاطة الثاني أنه ورد إليه خطاب من المواطن رضا فرج مرعي ، بناءاً على ما تلقاه من المواطن طه مبروك عبد الرازق ، وهو ما يفيد باختطاف ثلاثة عمال مصريين فى ليبيا ، من بينهم زوج شقيقه الأول ويدعى حمدي أحمد حسين الدبيكي وشقيق الثاني ويدعى فولي مبروك عبد الرازق ،



كما أكد الخطاب بأن العمال الثلاثة المصريين من مركز العدوة بمحافظة المنيا قد تم اختطافهم منذ عشرة أيام من قبل جماعة مجهولة حيث سافروا إلى ليبيا منذ حوالي سنة وكانوا يعملون بمنطقة تاجورا بطرابلس الليبية .



ودعا الخولي الخارجية سرعة التدخل باتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية لتحرير العمال المصريين المختطفين

