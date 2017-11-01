هواوي تطلق حملة الحجز المسبق لسلسلة Mate 10 بمصر‎

شركة هواوي الصينية

المال - خاص



أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، حملة الحجز المسبق لسلسلة هواتف Mate 10، التي تشمل 3 هواتف Mate 10 وMate 10 Pro وMate 10 Lite في مصر، لتوفير إمكانية حجز الهاتف قبل نزوله بالأسواق ابتداءاً من 1 نوفمبر من جميع منافذ البيع المعتمدة، واستلامه فور طرحه في السوق المصرية.



وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة تتكون من ملحقات الهواتف الترفيهية الهامة.



وزود هاتفي Mate 10 وMate 10 Pro، بأول معالج للذكاء الإصطناعي بالعالم، الذي يمثل طفرة في عالم الهواتف الذكية، ودمجت هواوي تقنية الذكاء الإصطناعي في كافة خصائص هواتف السلسلة لتحويلهما من هواتف ذكية عادية الى هواتف متطورة تحمل العديد من المزايا الرائدة التي يتطلع اليها المستخدمين، بداية من إمكانيات الهاتف الداخلية وصولاً الى التصميم المتميز.



وتشمل السلسلة هاتف Mate 10 Lite، ومن المتوقع أن يحقق نجاحات غير مسبوقة كونه الهاتف الأول الذي يحتوي على 4 كاميرات، بالإضافة إلى تصميمه الإبداعي وشاشة عرض كاملة Huawei Full View.



وحرصت هواوي علي توسيع أماكن توافر الحجز المسبق لسلسلة هواتف Mate 10 داخل مصر لتشمل كل متاجر هواوي الرسمية الموجودة مثل مول العرب، سيتي ستارز، مول مصر، وسيتي سنتر الاسكندرية، بالاضافة الي متاجر مقدمي خدمات الاتصالات بمصر مثل أورانج، فودافون، واتصالات، كما أنها حرصت هذه المرة علي اتساع منافذ البيع لخدمة الحجز المسبق لتشمل مراكز الخدمة الرسمية والشركاء المعتمدين.



وتبدأ حملة هواوي للحجز المسبق لهاتفي Mate 10 وMate 10 lite ابتداء من اليوم الأول من شهر نوفمبر، حتى اطلاقهما الرسمي في الأسواق المصرية في 15 نوفمبر، وستمتد فترة الحجز المسبق لهاتف هواوي Mate 10 Pro الي أخر نوفمبر.