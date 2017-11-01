القوات المسلحة: القضاء على باقي إرهابيي عملية الواحات

عملية الجيش قصف جوي

بدور إبراهيم



قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة قامت بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم



وأكدت في بيان تنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء علي جميع العناصر الارهابية المتواجدة بمنطقة الحدث ، فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية.





وأوضحت أن تلك العملية استكمالا للعملية العسكرية الامنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الارهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة ، واستمرارا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التى نفذت أمس.

